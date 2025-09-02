الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
نهضة بركان يكشف عن موقفه من بيع هداف أمم أفريقيا للمحليين للأهلي

كشفت تقارير صحفية عن موقف فريق نهضة بركان من التخلي عن الدولي المغربي أسامة لمليوي، لاعب الفريق وهداف بطولة أمم أفريقيا للمحليين الأخيرة بعد اهتمام النادي الأهلي باللاعب.

وكان تقارير صحفية  أشارت خلال الأيام الماضية إلى رغبة الأهلي في التعاقد مع نجم المنتخب المغربي للمحليين، إلا أن إدارة نهضة بركان قطعت الطريق أمام تلك المحاولات، مؤكدة تمسكها بخدمات اللاعب.

وذكر موقع أفريكا فوت أن إدارة النادي المغربي واجه موجة غضب من جماهيره بعد انتشار أنباء انتقال لمليوي إلى الأهلي، الأمر الذي دفعها لإعلان رفض أي عروض تخص اللاعب.

وقال أحد مسؤولي نهضة بركان للموقع ذاته: لا يمكن أن نسمح برحيل أحد أفضل أسلحتنا إلى منافس لنا في دوري أبطال أفريقيا ليستغل نفس السلاح ضدنا مستقبلًا. لا نية لبيع أي لاعب مهما كان حجم العرض.”

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

