إصابة ويليامز صنداي لاعب غزل المحلة بقطع في الغضروف

صرح الدكتور خالد الجميزي، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب النيجيري ويليامز صنداي أكدت إصابته بقطع في الغضروف الهلالي الخارجي للركبة.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لجراحة بالمنظار خلال الأيام القليلة المقبلة بأحد المستشفيات في القاهرة، على أن يخوض بعدها فترة علاج وتأهيل تمتد من 4 إلى 6 أسابيع.

وكان فريق غزل المحلة فاز على نظيره الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في مباراة الفريقين التي اقيمت السبت الماضي في الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، على ملعب هيئة قناة السويس الجديد.

أحرز ثلاثية غزل المحلة التونسي رشاد العرفاوي ومحمد عبد اللطيف جريندو وسعيدو بن كيبونديلا في الدقائق 38 و66 و88

مباراة الاسماعيلي وغزل المحلة

هدد غزل المحلة مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 20، بعرضية خطيرة، أبعدها محمد عبد السميع برأسية من على خط المرمى.

الإسماعيلي يكمل اللقاء بعشر لاعبين بعد طرد عبد الكريم مصطفى، عقب تدخله بقوة على جريندو، وعودة الحكم لتقنية الفيديو في الدقيقة 26.

تبديل اضطراري للإسماعيلي بدخول حسن منصور بدلًا من نادر فرج في الدقيقة 31.

خطف نادي غزل المحلة التقدم عن طريق لاعبه التونسي رشاد العرفاوي، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، في الدقيقة 38.

نهاية الشوط الأول بتقدم غزل المحلة على الإسماعيلي بهدف نظيف.

بداية الشوط الثاني طرد ثاني للإسماعيلي بعدما تلقى البديل حسن منصور البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 62 بعد تدخل على رشاد العرفاوي.

غزل المحلة يعزز تقدمه في الدقيقة 66 عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو بعد متابعة لرأسية أحمد عتمان التي اصطدمت بالعارضة بتسديدة من لمسة واحدة حاول محمد عمار إبعادها لكنها تجاوزت خط المرمى.

واختتم البديل كيبو سعيدي ثلاثية كتيبة "الفلاحين" في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبهذا الانتصار رفع نادي غزل المحلة رصيده إلى 7 نقاط، ليرتقي إلى المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزه الأول.وفي المقابل سقط الدراويش في فخ الهزيمة الثالثة هذا الموسم، ليتجمد رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط في المركز السابع عشر.

