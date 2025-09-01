الإثنين 01 سبتمبر 2025
رسالة مؤثرة من ريبيرو بعد رحيله عن النادي الأهلي

أعرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن امتنانه الكبير لمجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وللجهاز الفني المعاون، على دعمهم ومساندتهم خلال فترة عمله، مؤكدًا أن تجربة قيادته للفريق تمثل فخرًا كبيرًا له ولمساعديه.

 وقال ريبيرو في تصريحات للمركز الإعلامي للأهلي: «لقد حان الوقت للرحيل، لكنني أرحل بكل حب وامتنان للنادي الأهلي، وصلت إلى هنا منذ ثلاثة أشهر، وكان شرفًا عظيمًا أن أعمل داخل هذا الكيان الكبير، وأن أساهم في قيادة الفريق في بطولات ومسابقات كبرى عالمية ومحلية».

 وتابع ريبيرو: أرحل وأنا فخور بهذه الفترة وممتن لكل من ساندني، سأظل داعمًا للأهلي من الخارج، وأتمنى للنادي ولجماهيره كل التوفيق في المستقبل. كانت تجربة رائعة ومليئة بالتحديات، وشرف لنا أننا دافعنا عن شعار الأهلي. 

وأضاف: أوجه رسالة لجماهير الأهلي: استمروا في دعم الفريق بشكل إيجابي، لأن هذا الدعم يصنع الفارق ويساعد اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم، في الأهلي يحتاج دائمًا إلى مساندة جماهيره، وأثق أن الفريق سيواصل تحقيق النجاحات.

كما وجه ريبيرو الشكر لجميع العاملين والإداريين بالنادي علي التواجد اليوم في مقر النادي لتوديعه، معبرا عن امتنانه للجميع على حضورهم اليوم لتوديعه، قائلا: عملنا بروح الجماعة، وحاولنا تقديم كل ما لدينا لخدمة النادي. ربما لم تكتمل التجربة والنتائج لم تكن على المستوى المنتظر، لكننا اجتهدنا بأقصى ما نملك وبكل حب للنادي الأهلي.

واختتم المدرب الإسباني: "الأهم بالنسبة لي أن تترك ذكرى طيبة، فالنادي أكبر من أي شخص، وكل فرد يضيف جزءا صغيرًا لمسيرته، كنا هنا لمساندة اللاعبين حتى يكونوا سعداء ويحققوا طموحات الجماهير التي يمثلها هذا القميص العريق، هذه هي كرة القدم، وكل تجربة لها نهاية.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

