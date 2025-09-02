الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
قرار من محمد يوسف يحسم موقف التجديد لثنائي الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد مصدر داخل النادي الأهلي أن محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي أبلغ إمام عاشور ومروان عطية، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بإيقاف مفاوضات تعديل عقودهما مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر داخل القلعة الحمراء أن يوسف أبلغ الثنائي بقراره وهو عدم فتح ملف تعديل عقود اللاعبين في الوقت الحالي، مؤكدا أن عقودهما ما زالت سارية مع النادي لفترات قادمة، مشددا على ضرورة التزام اللاعبين بالعقود.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

