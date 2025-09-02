عماد النحاس يعود للأهلي.. ماذا حقق في ولايته الأولى مع الفريق؟

يستعد عماد النحاس لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، وذلك عقب إنهاء التعاقد مع الإسباني خوسيه ريبيرو بسبب تراجع النتائج.

وسبق وتولى عماد النحاس القيادة الفنية للنادي الأهلي بشكل مؤقت خلال منافسات الموسم الماضي وذلك بعد رحيل السويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر السابق، عقب الخروج من دوري أبطال إفريقيا.

ماذا قدم عماد النحاس في ولايته الأولى مع الأهلي؟

وقاد النحاس الأهلي في 6 مباريات خلال منافسات الدوري الممتاز، ونجح في تحقيق الفوز بهم جميعا، وهو ما قاد الفريق للتتويج بلقب دوري نايل.

وسجل الفريق تحت قيادته 21 مباراة خلال الـ6 مباريات، بينما اهتزت شباكه بخمس أهداف فقط.

الجهاز الفني المؤقت للنادي الأهلي

ويتولى عماد النحاس المسئولية الفنية للفريق بصفة مؤقتة، ويعاونه محمد نجيب في منصب المدرب المساعد، فيما تقرر استمرار محمد الشيحي كمعد بدني للأحمر.

وتفاضل إدارة الأهلي والجهاز الفني بين ثلاثة أسماء لتدريب حراس المرمى، وهم: أحمد ناجي، عصام الغندور، ومصطفى عبد العليم، لاختيار الأنسب لتولي هذه المهمة خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلعب فريق الأهلى مع إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

