قناة الأهلي تكشف عن المدرب الأقرب لخلافة ريبيرو

كشفت قناة النادي الأهلي عن اقتراب عماد النحاس، من تولي مهمة القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بشكل مؤقت خلال الفترة الحالية، وذلك بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق.

وأوضحت القناة أن مهمة النحاس ستكون لفترة قصيرة فقط، لحين استقرار الإدارة على التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد، مشيرة إلى أن الأهلي لا ينوي الاستعجال في هذا الملف، كما لم يطرح خيار الاستعانة بمدرب مصري من أندية الدوري الممتاز بشكل مؤقت.

وأشارت أن مجلس إدارة الأهلي يواصل دراسة عدد كبير من السير الذاتية لمدربين أجانب مطروحين على طاولة المفاوضات، تمهيدا لاختيار الأنسب لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويستعد النادي الأهلي لخوض مباراة إنبي القادمة في بطولة الدوري الممتاز.

وفاز فريق بيراميدز على نظيره الأهلي، بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي على ملعب استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلى لمواجهة إنبى فى التاسعة مساء الأحد 14 سبتمبر الجاري باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري.

