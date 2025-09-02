كوب زعتر يوميا يخلصك من اضطرابات المعدة ويحمي من أمراض القلب

فوائد الزعتر، الزعتر من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم، حيث يستخدم فى الطهى والمعجنات وله عشاق كثيرون.

وفوائد الزعتر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم فى الطب القديم وحاليا يدخل فى صناعة بعض الأدوية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الزعتر من الأعشاب العطرية المميزة التي ارتبطت منذ القدم بالصحة والعلاج، وهو من النباتات التي تنتمي إلى فصيلة النعناع، ويتميز برائحته القوية ونكهته المميزة التي تضفي طعم لذيذ على الأطعمة، كما يستخدم في تحضير الكثير من الوصفات الطبية الشعبية، ويحتوي الزعتر على زيوت طيارة، ومركبات مضادة للأكسدة، وفيتامينات ومعادن مهمة، مما يجعله من الكنوز الطبيعية التي تعزز الصحة.

فوائد الزعتر للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الزعتر للصحة:-

يعتبر الزعتر من أكثر الأعشاب فعالية في علاج السعال، التهابات الشعب الهوائية، والاحتقان.

يساعد على طرد البلغم وتوسيع الشعب الهوائية بفضل احتوائه على مادة "الثيمول" ذات الخصائص المطهرة.

يستخدم مشروب الزعتر الدافئ كعلاج طبيعي للزكام ونزلات البرد.

يحتوي الزعتر على مضادات أكسدة قوية مثل الفلافونويدات والكاروتينات التي تحمي الجسم من الجذور الحرة.

يمد الجسم بفيتامين C وبعض المعادن مثل الحديد والمغنيسيوم التي تدعم عمل الجهاز المناعي.

يساعد على تنشيط إفراز العصارات الهاضمة مما يحسن من عملية الهضم.

يخفف من الغازات والانتفاخات، ويقي من التقلصات المعوية.

يستخدم تقليديا لعلاج حالات الإسهال والتسمم الغذائي بفضل خواصه المضادة للبكتيريا.

يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع بشكل طبيعي عند تناوله باعتدال.

يعمل على تحسين الدورة الدموية بفضل احتوائه على مركبات تساعد في توسيع الأوعية.

يحتوي على مضادات أكسدة تقلل من خطر تصلب الشرايين وأمراض القلب.

يعتبر مطهرًا طبيعيًا للفم، إذ يدخل في تركيب العديد من معاجين الأسنان وغسولات الفم.

يساعد على القضاء على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

يخفف من التهابات اللثة ويقوي الأسنان.

زيت الزعتر يمتلك خواص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعال في علاج حب الشباب والالتهابات الجلدية.

يساعد على تسريع التئام الجروح بفضل خصائصه المطهرة.

مضاد للأكسدة، مما يقلل من علامات الشيخوخة المبكرة على البشرة.

الرائحة العطرية للزعتر تعمل على تهدئة الأعصاب وتحسين الحالة المزاجية.

تشير بعض الدراسات إلى أن بعض مركباته تساعد على توازن هرمونات السعادة مثل السيروتونين.

يساعد في تقوية الذاكرة والتركيز.

يمد الجسم بالكالسيوم والمغنيسيوم الضروريين لصحة العظام.

له خصائص مضادة للطفيليات، لذلك يستخدم في التخلص من بعض الديدان المعوية.

محاذير تناول الزعتر

وتابع، يجب استهلاك الزعتر باعتدال، فالإفراط في تناوله قد يسبب اضطراب في المعدة، ويفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه بكميات علاجية خاصة للحامل أو مرضى القلب.

