حلاوة المولد، طريقة عمل النوجا بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل النوجا، تعد النوجا من أشهر أنواع الحلويات التي ارتبطت بمناسبة المولد النبوي الشريف، وتعتبر من الأنواع الفاخرة التي يعشقها الكبار والصغار على حد سواء.

وطريقة عمل النوجا سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتمتاز بطعمها اللذيذ وقوامها الطري الممزوج بالمكسرات مثل البندق واللوز والفستق، بالإضافة إلى حلاوتها المعتدلة مقارنة ببعض الحلويات الأخرى.

وتقدم الشيف عواطف محمد، طريقة عمل النوجا.

مكونات عمل النوجا:-

2 كوب سكر أبيض

½ كوب عسل جلوكوز أو عسل أبيض طبيعي

½ كوب ماء

2 بياض بيضة كبيرة

رشة ملح صغيرة

¼ ملعقة صغيرة فانيليا أو مستخلص لوز لمذاق مميز

كوب مكسرات محمصة (لوز، فستق، بندق أو خليط حسب الرغبة)

ورق ويفر أو ورق زبدة مدهون قليلا بالزيت لتغطية القوالب.

طريقة عمل النوجا

طريقة عمل النوجا:-

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 160 مئوية.

وزعي المكسرات في صينية وأدخليها الفرن لمدة 7 – 10 دقائق حتى تتحمص قليلا وتظهر رائحتها الشهية.

اتركيها تبرد تماما قبل إضافتها إلى النوجا.

في إناء عميق، ضعي السكر مع الماء والعسل الجلوكوز.

قلبي المكونات حتى يذوب السكر قليلا، ثم ضعي الإناء على نار متوسطة.

اتركي الخليط يغلي حتى يصل لمرحلة (حوالي 140 درجة مئوية).

إذا لم يتوفر لديك ميزان حرارة، يمكنك اختبار الخليط بوضع نقطة منه في كوب ماء بارد، إذا تكونت كرة طرية يمكن تشكيلها بالإصبع، فهو جاهز.

أثناء غليان الشراب السكري، اخفقي بياض البيض مع رشة الملح باستخدام المضرب الكهربائي حتى تحصلي على قوام رغوي متماسك.

أضيفي الفانيليا أو نكهة اللوز أثناء الخفق.

بعد أن يصل الشراب للحرارة المطلوبة، اسكبيه تدريجيا على بياض البيض مع الخفق المستمر بسرعة متوسطة.

استمري في الخفق حتى يزداد الخليط كثافة ويصبح لامع ويميل للتماسك.

بمجرد أن يبرد الخليط قليلا ويصبح أكثر سماكة، أضيفي المكسرات المحمصة.

قلبي برفق باستخدام ملعقة خشبية أو سيليكون حتى تتوزع المكسرات جيدا داخل النوجا.

ضعي ورقة ويفر أو ورق زبدة مدهون زيت في قاع صينية مستطيلة.

اسكبي خليط النوجا ووزعيه بسرعة قبل أن يبرد ويتماسك.

غطي السطح بورقة ويفر أخرى أو ورق زبدة.

اضغطي بخفة لتسوية السطح.

اتركي النوجا تبرد تماما ويمكن وضعها في الثلاجة لمدة ساعة.

باستخدام سكين حاد مدهون بالقليل من الزيت، اقطعي النوجا إلى مستطيلات أو مكعبات متساوية.

لنجاح النوجا، درجة الحرارة هي العامل الأساسي، فإذا لم يصل الشراب إلى الحرارة المناسبة لن تتماسك النوجا.

يجب خفق البياض جيدا حتى يصبح متماسك ليستوعب الشراب الساخن.

من الأفضل العمل بسرعة عند إضافة المكسرات وتشكيل النوجا، لأنها تجف بسرعة.

يمكن إضافة نكهات مختلفة مثل القرفة أو قشر البرتقال المبشور لإعطائها مذاق مميز.

تحفظ النوجا في وعاء محكم الغلق بعيدًا عن الرطوبة.

يمكن تخزينها في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين، مع إخراجها قبل التقديم حتى تعود لدرجة حرارة الغرفة.

