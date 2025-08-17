حلاوة المولد، طريقة عمل الملبن فى البيت بمكونات اقتصادية وآمنة

طريقة عمل الملبن، الملبن من أشهر وأحب الحلويات التي يقبل عليها الكبار والصغار في المولد النبوي الشريف، ويعتبر من الحلويات التقليدية التي ارتبطت بالاحتفال منذ قرون طويلة.

وطريقة عمل الملبن، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتميز بمذاقها اللذيذ وملمسها الطري، كما أنها خفيفة على المعدة ويمكن إعدادها في المنزل بسهولة بطرق مختلفة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الملبن.

مكونات عمل الملبن:-

2 كوب من السكر

2 كوب من الماء

نصف كوب نشا

نصف كوب ماء مذاب فيه النشا

ملعقة صغيرة عصير ليمون

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد حسب الرغبة

ربع كوب مكسرات بندق، فستق، لوز حسب الرغبة

سكر بودرة أو نشا للتغليف

طريقة عمل الملبن:-

في قدر على النار نضع السكر والماء ونتركه حتى يغلي، ثم نضيف عصير الليمون ليتحول إلى شربات خفيف.

في وعاء آخر نذيب النشا في نصف كوب ماء حتى يذوب تماما بدون أي تكتلات.

نضيف خليط النشا إلى الشربات مع التحريك المستمر على نار متوسطة، حتى يتماسك القوام ويصبح شفاف.

نضيف الفانيليا أو ماء الورد ونقلب جيدا، ثم نضيف المكسرات إذا رغبنا.

نصب المزيج في صينية مدهونة قليلا بالزيت أو مبطنة بورق زبدة، ونتركه يبرد تماما حتى يتماسك.

نقطع الملبن إلى مكعبات أو مستطيلات صغيرة، ونغلفها بالنشا أو السكر البودر حتى لا تلتصق ببعضها.

يمكن إضافة ألوان طبيعية أو نكهات مختلفة مثل الفراولة أو البرتقال لإضفاء طعم مميز على الملبن.

فوائد الملبن

وعلى الرغم من أن الملبن من الحلويات السكرية التي يجب تناولها باعتدال، إلا أنه يحتوي على بعض الفوائد نظرا لمكوناته، ومن فوائد الملبن:-

يحتوي على كمية جيدة من السكر الذي يمد الجسم بطاقة فورية، خاصة للأطفال أو الأشخاص الذين يحتاجون دفعة من النشاط.

النشا الموجود في الملبن يساعد على تهدئة الاضطرابات الهضمية البسيطة ويعطي إحساس بالراحة.

الحلويات بشكل عام تعزز من إفراز "السيروتونين" الذي يحسن الحالة المزاجية ويمنح شعور بالسعادة، ولذلك ارتبط الملبن بالاحتفالات.

عند إضافة الفستق أو اللوز أو البندق، يزداد الملبن قيمة غذائية لأنه يمد الجسم بالبروتينات والدهون الصحية والفيتامينات مثل فيتامين E والمغنيسيوم.

قوام الملبن الطري يجعله مناسب للأطفال وكبار السن الذين قد يجدون صعوبة في تناول الحلويات الصلبة.

نصائح عند تناول الملبن

وهناك بعض النصائح التى يجب اتباعها عند تناول الملبن، حفاظا على الصحة، منها:-

يفضل تناول كمية صغيرة من الملبن لتجنب ارتفاع مستوى السكر في الدم.

مرضى السكري أو السمنة يجب أن يتناولوه بحذر أو يفضل استبداله ببدائل صحية قليلة السكر.

من الأفضل تحضيره منزليا لضمان مكوناته الطبيعية وخلوه من المواد الحافظة.

