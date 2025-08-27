حلاوة المولد، طريقة عمل الملبن الأحمر بالسوداني

طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى، الملبن الأحمر بالسوداني من أشهر وأشهى حلويات المولد النبوي التي يعشقها الكبار والصغار.

وطريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى، سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويتميز بلونه الأحمر الزاهي وطعمه اللذيذ، إضافة إلى قرمشة الفول السوداني المحمص بداخله، مما يجعله مزيج رائع بين الطراوة والمذاق الغني.

ويعتبر الملبن من الحلويات الشرقية التي لها تاريخ طويل في مصر والدول العربية، حيث اعتادت الأسر تحضيره في المنزل أو شراؤه من المحلات في موسم المولد.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى.

مكونات عمل الملبن الأحمر بالسودانى:-

2 كوب من السكر الأبيض

كوب ماء

نصف كوب عسل جلوكوز أو عسل أبيض كبديل

نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون يساعد على منع تبلور السكر

3 ملاعق كبيرة نشا

نصف كوب ماء إضافي لخلط النشا

نصف ملعقة صغيرة فانيليا أو ماء ورد لإضافة نكهة مميزة

لون طعام أحمر صحي حسب الرغبة في شدة اللون

كوب ونصف فول سوداني محمص ومقشر

سكر بودرة ونشا للتغليف

طريقة عمل الملبن الأحمر

طريقة عمل الملبن الأحمر بالسودانى:-

يدهن قالب مستطيل أو مربع بقليل من الزيت، ثم يرش بخليط من النشا والسكر البودر حتى لا يلتصق الملبن.

في كوب ماء بارد، تذاب النشا جيدا حتى تصبح سائلة بدون تكتلات، وتترك جانبا لحين الاستخدام.

في قدر على النار، يوضع السكر مع الماء وعسل الجلوكوز وملح الليمون.

يترك الخليط على نار متوسطة حتى يغلي وتظهر فقاعات كثيفة.

نختبر القوام بأخذ نقطة صغيرة بين الأصابع، فإذا بدأت تتماسك يكون السيرب جاهزا.

يسكب محلول النشا ببطء مع التقليب المستمر حتى يختفي الطعم النيء ويبدأ المزيج في التماسك.

يجب التحريك باستمرار حتى لا يلتصق الخليط بالقاع.

بعد أن يصبح الخليط كثيفا وشفافا، نضيف لون الطعام الأحمر مع الفانيليا أو ماء الورد.

نستمر في التقليب حتى يتوزع اللون بالتساوي.

نضيف الفول السوداني المحمص إلى الخليط ونقلب جيدا حتى يتوزع في كل المزيج.

يسكب المزيج في القالب المجهز، ويفرد بملعقة مدهونة بالزيت لتسويته.

يترك ليبرد تماما في درجة حرارة الغرفة قد يحتاج من 4 إلى 6 ساعات ليجمد.

بعد أن يتماسك الملبن، يقطع بسكين مدهون بالزيت إلى مربعات أو مستطيلات.

تغمس القطع في خليط السكر البودرة والنشا حتى لا تلتصق ببعضها.

ولنجاح الملبن يجب ضبط قوام السيرب جيدا، فإذا كان خفيف لن يتماسك الملبن، وإذا زاد غليانه قد يصبح قاسي.

يفضل استخدام فول سوداني محمص غير مملح حتى لا يؤثر على الطعم.

إضافة لون الطعام الأحمر اختيارية، ويمكن استبداله باللون الوردي أو ترك الملبن بلونه الطبيعي.

يخزن الملبن في علبة محكمة الإغلاق مرشوشة بالنشا والسكر البودر للحفاظ على طراوته.

القيمة الغذائية للملبن الأحمر بالسوداني

مصدر سريع للطاقة.

الفول السوداني غني بالبروتينات والدهون الصحية والألياف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.