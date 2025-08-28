حلاوة المولد، طريقة عمل الملبن الحبل أحلى وأوفر من الجاهز

طريقة عمل الملبن الحبل، الملبن الحبل من أشهر وأجمل أنواع حلوى المولد التي يعشقها الكبار والصغار، وهو يتميز بمذاقه اللذيذ وقوامه الطري المطاطي الممزوج بالمكسرات مثل الفول السوداني أو البندق أو عين الجمل.

وطريقة عمل الملبن الحبل، بسيطة ولكنها تحتاج بعض الدقة، ويعتبر الملبن الحبل من الحلويات التقليدية التي لا تخلو من موائد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مصر والدول العربية.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الملبن الحبل.

مكونات عمل الملبن الحبل:

2 كوب سكر أبيض ناعم

كوب ماء

½ كوب عسل جلوكوز أو عسل نحل إذا لم يتوفر

½ كوب نشا

½ كوب ماء بارد لذوبان النشا

2 ملعقة كبيرة ماء ورد أو فانيليا حسب الرغبة

½ كوب مكسرات فول سوداني، بندق، أو عين جمل

جوز هند مبشور أو سكر بودرة للتغليف

طريقة عمل الملبن الحبل

في إناء عميق على نار متوسطة، نضع السكر مع كوب الماء وعسل الجلوكوز.

نترك الخليط على النار حتى يذوب السكر تماما ويبدأ في الغليان.

نلاحظ أن القوام سيصبح أثقل قليلا ويميل للزوجة.

في كوب آخر نذيب النشا في نصف كوب ماء بارد جيدا حتى لا يتكتل.

نضيف خليط النشا تدريجيا إلى خليط السكر المغلي مع التقليب المستمر.

نستمر في التقليب حتى يبدأ المزيج في التماسك ويأخذ قوام الملبن المعروف.

نضيف ماء الورد أو الفانيليا لإعطاء نكهة مميزة للملبن.

نضيف المكسرات المحمصة (الفول السوداني أو البندق أو عين الجمل) ونقلب جيدا حتى تتوزع داخل العجين.

نجهز سطح أملس مثل رخامة المطبخ ونرش عليه جوز هند مبشور أو سكر بودر.

نسكب المزيج الساخن على السطح بعد أن يهدأ قليلا ويصبح قابل للتشكيل.

نلف الملبن على شكل حبل طويل باستخدام اليدين المدهونتين بقليل من الزيت حتى لا يلتصق.

نرش على الوجه مزيد من جوز الهند أو السكر البودرة لتغليفه.

بعد أن يبرد الملبن تماما، نقطعه إلى قطع متوسطة ونرتبها في طبق التقديم.

يمكن حفظه في علبة محكمة الغلق بعيدا عن الرطوبة لعدة أيام.

يفضل استخدام عسل الجلوكوز لأنه يمنح الملبن قوام مطاطي ويمنع تبلور السكر.

يجب تقليب الخليط باستمرار أثناء إضافة النشا حتى لا يتكتل.

يمكن تنويع الحشو بين مكسرات مشكلة أو حتى بدون مكسرات حسب الرغبة.

رش جوز الهند أو السكر البودرة يساعد على منع التصاق قطع الملبن ببعضها.

فوائد الملبن الحبل:

ورغم أن الملبن الحبل من الحلويات الغنية بالسكر والسعرات الحرارية، إلا أن له بعض الفوائد عند تناوله باعتدال، منها:-

يمنح الجسم طاقة سريعة بفضل محتواه من السكريات.

يحتوي على قيمة غذائية إضافية عند إضافة المكسرات، مثل البروتين والدهون الصحية.

