تبدأ من 155 جنيها للعلبة، أسعار حلاوة المولد بالبحيرة (فيديو وصور)

تعد حلاوة المولد من أهم تقاليد المواطنين في ذكرى المولد النبوي الشريف، وشهد سوق حلاوة المولد إقبالًا كبيرا من مواطني محافظة البحيرة، خاصة من النوع العلف الذي يعد الأشهر طلبا بسبب أسعاره المناسبة وأنواعه المختلفة مثل؛ “السودانية والسمسمية والحمصية والفستقية”.

وقال السيد فتحي عامل بأحد الحلويات بالبحيرة: “حلاوة الموسم موجودة باستمرار طوال العام لكن يزداد الإقبال عليها بشكل كبير خلال المولد النبوي الشريف، حيث يتوافد المواطنين منذ مايقرب من الأسبوعين على الأسواق وسوف يزداد بشدة يوم المولد النبوي”.

وأضاف: "الإقبال يكون بشكل كبير على العلف بأنواعه مثل السمسمية والسودانية والجوزية والنواعم وهي عبارة عن مكسرات مطحونة بإضافة السكر وجوز الهند، كما يوجد إقبال على الجوزية والملبن والقشطة وأيضا حلاوة علي بابا وجوز الهند الملون".



أسعار حلاوة المولد بأسواق محافظة البحيرة

علبة حلاوة مولد مشكل تتراوح ما بين 155 و210 جنيهات للعلبة

كيلو الحمصية 210 جنيهات

كيلو السودانية 210 جنيهات

كيلو السمسمية 210 جنيهات

كيلو ملبن سادة 210 جنيهات

كيلو ملبن بالنوتيلا 310 جنيهات

كيلو جوزهند على بابا 300 جنيه

تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

وتعود أصول هذا التقليد إلى العصر الفاطمي في مصر، حيث كان الحكام الفاطميون يسعون لإضفاء أجواء احتفالية على مناسباتهم الدينية، فابتكروا صنع الحلويات وتوزيعها على العامة، ومع مرور الزمن، أصبحت هذه الحلويات جزءًا لا يتجزأ من طقوس الاحتفال بالمولد، حيث انتقلت من كونها عادة احتفالية إلى تراث ثقافي شعبي



تراث يتجدد مع الأجيال

ويبقى المولد النبوي الشريف مناسبة فريدة تجمع بين البعد الديني والاجتماعي في آن واحد، حيث ان حلاوة المولد، بكل تنويعاتها وأسعارها المتفاوتة، تستمر في لعب دور المحرك الأساسي لهذا الاحتفال الشعبي. ومع تطور وسائل التسويق ودخول علامات تجارية جديدة إلى السوق، تزداد الخيارات أمام المستهلك، مما يضمن استمرارية هذا التقليد العريق وانتقاله للأجيال القادمة، محافظًا على جوهره الروحي والاجتماعي رغم كل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة.

وتتنوع أشكال وأنواع "حلاوة المولد"، إلا أن من أبرزها الحلوى المصنوعة من السمسم والفول السوداني والحمص، إضافة إلى القطع المصنوعة من الجيلاتين التي تشكل في هيئة عرائس وأحصنة بألوان زاهية. العروسة والحصان يمثلان جزءً من ذاكرة المصريين الشعبية، خاصة للأطفال الذين ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على "عروسة المولد" أو "حصان المولد".

