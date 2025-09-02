الداخلية تضبط 4 أشخاص احتجزوا 3 سيدات وسرقوا هاتفين محمولين بسبب خلافات مالية بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة احتجاز وسرقة 3 سيدات في منطقة المرج.

كان قسم شرطة المرج، تلقى بلاغا من أحد المواطنين المقيم بمحافظة الشرقية أفاد خلاله بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من شخص أخبره بقيامه باحتجاز والدته وشقيقته ووالدة زوجته، ومطالبته بمبلغ مالي على خلفية خلافات بين الجاني وشقيق المبلّغ.

على الفور، تم تشكيل فريق بحث أسفر عن تحديد وضبط الجناة، وتبين أنهم صاحب جراج وزوجته، وربة منزل ونجلها، مقيمون بدائرة قسم المرج. وعُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين.

بمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة من خلال استدراج المجني عليهن داخل الجراج الخاص بأحدهم، واحتجازهن وسرقة هاتفين محمولين، قبل أن يتواصلوا مع المبلّغ لمطالبته بسداد المبلغ المالي محل الخلاف.

تم تحرير المحتجزات وضبط الهواتف المستولى عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

