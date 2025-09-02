الداخلية تضبط 6 متهمين استغلوا 19 طفلًا في أعمال التسول وبيع السلع بمدينة نصر

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث وحماية الأطفال من المخاطر، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 6 أشخاص (3 عاطلين – 3 سيدات)، لثلاثة منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية.

جاء ذلك خلال حملة أمنية بدائرتي قسم شرطة مدينة نصر أول ومدينة نصر ثالث بمحافظة القاهرة، حيث تم ضبط المتهمين وبصحبتهم 19 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم بعد أخذ التعهدات عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بدور الرعاية المختصة.

