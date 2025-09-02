الداخلية تضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج أدوية بيطرية المغشوشة بالمنوفية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الغش التجاري وحماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتمكنت من ضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالمنوفية.

الداخلية تكشف مصنع أدوية بيطرية مغشوشة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام مالك مصنع غير مرخص بمدينة السادات بالمنوفية بإنتاج أدوية وعقاقير بيطرية لعلاج الماشية والدواجن، مستخدمًا مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه وبحوزته 8 أطنان من المواد الخام مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع الأدوية البيطرية، ونحو 35,811 عبوة و500 كجم منتج نهائي من الأدوية البيطرية غير المطابقة للمواصفات وبدون تسجيل، وخط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة العقاقير البيطرية المغشوشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة المختصة.

