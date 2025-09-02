الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج أدوية بيطرية المغشوشة بالمنوفية

الداخلية تضبط مصنعًا
الداخلية تضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج أدوية بيطرية مجهولة الم

واصلت  أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم الغش التجاري وحماية الأسواق من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتمكنت من ضبط  مصنعًا غير مرخص لإنتاج أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالمنوفية.

الداخلية تكشف مصنع أدوية بيطرية مغشوشة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام مالك مصنع غير مرخص بمدينة السادات بالمنوفية بإنتاج أدوية وعقاقير بيطرية لعلاج الماشية والدواجن، مستخدمًا مواد خام مجهولة المصدر، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

ضبط سيدة أجنبية بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب بالتجمع

الداخلية تضبط 4 أشخاص احتجزوا 3 سيدات وسرقوا هاتفين محمولين بسبب خلافات مالية بالقاهرة

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط مالكه وبحوزته 8 أطنان من المواد الخام مجهولة المصدر تستخدم في تصنيع الأدوية البيطرية، ونحو 35,811 عبوة و500 كجم منتج نهائي من الأدوية البيطرية غير المطابقة للمواصفات وبدون تسجيل، وخط إنتاج كامل لتصنيع وتعبئة العقاقير البيطرية المغشوشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم للنيابة المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط مصنع بدون ترخيص المنوفية غش تجاري في الأدوية البيطرية وزارة الداخلية مواد خام مجهولة المصدر لعلاج الماشية الأدوية البيطرية غير المطابقة للمواصفات مدينة السادات المنوفية مكافحة الغش التجاري منتجات بيطرية مغشوشة

مواد متعلقة

ضبط سيدة أجنبية بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب بالتجمع

الداخلية تضبط 4 أشخاص احتجزوا 3 سيدات وسرقوا هاتفين محمولين بسبب خلافات مالية بالقاهرة

ضربة أمنية، مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات بـ 80 مليون جنيه

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

اقتحام أوكار الكيف، سقوط 9 تشكيلات عصابية و31 بلطجيا وهاربا من المراقبة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم:  200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك".. استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر.. القبض على تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية في المنيا

بعد تداول فيديو بالواقعة، ضبط شخصين اعتديا بسلاح أبيض على سائق "توك توك" بالإسكندرية

الأكثر قراءة

غموض حول طائرة لندن المتجهة لشرم الشيخ يثير الرعب، والنشطاء يتخوفون من وباء يحمله الركاب (فيديو)

بالأسماء، المرشحون لمنصب مدير الكرة بالأهلي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

خبير يكشف تفاصيل جديدة فى كلمة وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كتابة وائل الإبراشي ممتلكات لابنته حلال؟ عالم أزهري يجيب

الدفاع عن الحق ونصرة المظلوم أبرزها، الدروس المستفادة من الاحتفال بذكرى المولد النبوي

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads