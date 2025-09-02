ضربة أمنية، مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات بـ 80 مليون جنيه

لقى عنصران شديدا الخطورة مصرعهما وضبطت مئات الكيلوجرامات من المخدرات بعدة محافظات خلال مواجهات مع قوات الشرطة بقيمة مضبوطات 80 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، بنطاق عدة محافظات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع هذه العناصر واستهدافها بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بنطاق محافظتي الدقهلية والبحيرة، وهما محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا "قتل، مخدرات، خطف، مقاومة سلطات، إطلاق نار، وسرقة بالإكراه".

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم قرابة 274 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – بودر – إستروكس – بانجو – هيدرو – هيروين)، ونحو 20 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، و7 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش)، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 80 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تطهير المحافظات من البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر شديدة الخطورة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

