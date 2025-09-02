الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضربة أمنية، مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات بـ 80 مليون جنيه

ضبط متهم
ضبط متهم

لقى عنصران شديدا الخطورة مصرعهما وضبطت مئات الكيلوجرامات من المخدرات بعدة محافظات خلال مواجهات مع قوات الشرطة بقيمة مضبوطات 80 مليون جنيه.

 أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عناصر جنائية خطرة بمحاولة جلب وترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة، بنطاق عدة محافظات.

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

اقتحام أوكار الكيف، سقوط 9 تشكيلات عصابية و31 بلطجيا وهاربا من المراقبة

وعقب تقنين الإجراءات، تم تتبع هذه العناصر واستهدافها بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بنطاق محافظتي الدقهلية والبحيرة، وهما محكوم عليهما بالسجن المؤبد في قضايا "قتل، مخدرات، خطف، مقاومة سلطات، إطلاق نار، وسرقة بالإكراه".

كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم قرابة 274 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – بودر – إستروكس – بانجو – هيدرو – هيروين)، ونحو 20 ألف قرص مخدر لعقار الترامادول، و7 قطع سلاح ناري (2 بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش)، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 80 مليون جنيه.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في تطهير المحافظات من البؤر الإجرامية وملاحقة العناصر شديدة الخطورة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ضبط بؤر إجرامية الدقهلية البحيرة مصرع عناصر جنائية خطرة في تبادل إطلاق نار جهود وزارة الداخلية لمكافحة المخدرات اسلحة نارية تجار المخدرات الامن العام قطاع مكافحة المخدرات ضربة استباقية للبؤر الإجرامية

مواد متعلقة

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

اقتحام أوكار الكيف، سقوط 9 تشكيلات عصابية و31 بلطجيا وهاربا من المراقبة

تحرير 4 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية خلال 24 ساعة

أخبار الحوادث اليوم:  200 فيديو إباحي داخل هواتف "السنيورة والملك".. استمرار تقديم طلبات الالتحاق بكلية الشرطة حتى 11 سبتمبر.. القبض على تاجر بحوزته 577 قطعة أثرية في المنيا

بعد تداول فيديو بالواقعة، ضبط شخصين اعتديا بسلاح أبيض على سائق "توك توك" بالإسكندرية

إصابة شخصين في حريق داخل منزل بإحدى قرى أسيوط

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "قفز شخص على سيارة" بالسيدة زينب

إصابة 11 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي

الأكثر قراءة

لف وارجع تاني، الخطيب يستقر على عودة منصب مدير الكرة في الأهلي

أخبار مصر: مفاجأة قد تغير مصير قضية إبراهيم شيكا، مصرع أمين شرطة حاول إنقاذ راكب بالمترو، كارثة تدفن سكان قريتين تحت الأرض

أخرج 50 مليون مواطن من الدعم، خبير يكشف خطأ وزير المالية أثناء اجتماع مجموعة العشرين بالقاهرة

اعترافات مثيرة، إخواني يكشف للنيابة استخدام لعبة "بابجي" لتجنيد الشباب والأطفال

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025

سيناريو حمزة علاء يتكرر، نجم الأهلي يصدم مجلس الخطيب ويرفض التجديد (فيديو)

حقيقة تفكير الأهلي في التعاقد مع تيري هنري لتولي قيادة الفريق

زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة عربية

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم

سعر السمك اليوم، انخفاض قياسي في 3 أصناف منها البوري وارتفاع الجمبري والمكرونة

قانون العمل الجديد، حالات يعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه

المزيد

انفوجراف

بنسبة نجاح 89.88%.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الميت للحي في المنام وعلاقته بالضغوط النفسية والاجتماعية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 2 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads