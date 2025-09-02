الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط سيدة أجنبية بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب بالتجمع

الداخلية تضبط سيدة
الداخلية تضبط سيدة أجنبية تدير مسكنًا للأعمال المنافية للآدا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتهمة إدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي.

استقطاب راغبي المتعة عبر تطبيقات الهواتف

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستغل المسكن لاستقطاب راغبي المتعة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

اقتحام أوكار الكيف، سقوط 9 تشكيلات عصابية و31 بلطجيا وهاربا من المراقبة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن وضبط المتهمة وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.

 

 

