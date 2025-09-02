ضبط سيدة أجنبية بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب بالتجمع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، حيث تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بتهمة إدارة مسكنها الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي.

استقطاب راغبي المتعة عبر تطبيقات الهواتف

وكشفت التحريات أن المتهمة كانت تستغل المسكن لاستقطاب راغبي المتعة عبر أحد تطبيقات الهواتف المحمولة، دون تمييز، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المسكن وضبط المتهمة وبصحبتها أحد الأشخاص، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.

