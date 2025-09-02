الثلاثاء 02 سبتمبر 2025
حوادث

ضبط موظف خدمة عملاء "مزيف" لأحد البنوك نصب على المواطنين بالقليوبية

الداخلية تكشف عملية
الداخلية تكشف عملية نصب إلكتروني بالقليوبية وتضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة نصب واحتيال بالقليوبية، بعد إبلاغ أحد المواطنين تضرره من شخص انتحل صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ليتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي.

بعد تكثيف التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

ضبط سيدة أجنبية بتهمة إدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب بالتجمع

الداخلية تضبط 4 أشخاص احتجزوا 3 سيدات وسرقوا هاتفين محمولين بسبب خلافات مالية بالقاهرة

وضُبط بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًّا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته لنشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني.

بمواجهة المتهم اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية
