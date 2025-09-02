ضبط موظف خدمة عملاء "مزيف" لأحد البنوك نصب على المواطنين بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة نصب واحتيال بالقليوبية، بعد إبلاغ أحد المواطنين تضرره من شخص انتحل صفة موظف بخدمة عملاء أحد البنوك، واستولى على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة به، ليتمكن من الاستيلاء على مبلغ مالي.

بعد تكثيف التحريات بمعرفة قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا.

وضُبط بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًّا عُثر على دلائل رقمية تؤكد ممارسته لنشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال الإلكتروني.

بمواجهة المتهم اعترف بما نُسب إليه من وقائع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.