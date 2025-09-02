حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

شهدت محافظتا القاهرة والجيزة صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 2 سبتمبر 2025، حالة من السيولة المرورية على أغلب المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار مكثف من رجال الإدارة العامة للمرور لضمان انسياب الحركة.

في القاهرة، بدت الحركة المرورية مستقرة على الطرق الحيوية مثل الطريق الدائري، محور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، إضافة إلى مناطق وسط البلد ومنها ميدان رمسيس وميدان روكسي، حيث سارت السيارات بانسيابية دون تكدسات تُذكر. كما شهد كورنيش النيل من اتجاهي حلوان والملك الصالح حركة منتظمة.

أما في الجيزة، فقد سادت السيولة المرورية معظم المناطق، بينما سُجل تباطؤ نسبي في شارع الهرم نتيجة استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، ما تسبب في كثافات محدودة بمناطق المساحة والطالبية والعريش.

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن سيارات الإغاثة المرورية منتشرة على مختلف المحاور للتعامل الفوري مع أي أعطال أو طوارئ، مع تخصيص الخط الساخن 01221110000 لتلقي استغاثات المواطنين على مدار الساعة.

