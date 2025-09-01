أخبار الفن اليوم.. نجاة داليا البحيري من حادث سير بالساحل الشمالي.. اختيار سبعة أفلام قائمة نهائية لترشيح فيلم مصري للمشاركة بمسابقة الأوسكار

شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الاحداث الهامة وكانت كالتالي..

نجت الفنانة داليا البحيري من حادث سير تعرضت له في الساحل الشمالي أثناء قيادتها للسيارة، حيث حرصت على طمأنة جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مؤكدة أن ستر الله أنقذها من كارثة محققة.

عقدت لجنة اختيار فيلم لتمثيل مصر فى الأوسكار أولى جلساتها، بحضور 23 عضوا من كبار السينمائيين والكتاب والنقاد المصريين، قام الأعضاء بتصفية الأفلام المصرية التي تم إنتاجها خلال العام الجاري وعددهم 35 فيلما، واختاروا سبعة أفلام فقط للتصويت عليهم، وهي: فيلم "ضي " للمخرج كريم الشناوي وبطولة أسيل عمران، وفيلم "جوازة في جنازة" لأميرة دياب، وفيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للفنان عصام عمر، و"ورفعت عيني للسما" و"سنو وايت" و"الهوى سلطان" 12 شرق".



كرم منذ قليل، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال حفل افتتاح دورته الـ 32، عددا من رموز المسرح من مختلف دول العالم، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

دخل الموسيقار مجدي الحسيني، فى نوبة بكاء على الهواء، أثناء حديثه عن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، شارحًا العلاقة الوطيدة التي جمعت بينهما.



وقال الحسيني خلال لقائه ببرنامج “الستات”، تقديم الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة على فضائية “النهار”، إنه أصيب بانهيار عصبي تام لمدة شهر كامل بعد وفاة العندليب.

أكدت الفنانة ياسمين رحمي في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنها تشارك في فيلم “طلقني”، وأضافت قائلة: “ عندي تصوير بعد بكرة وفيه دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز ”.



وأشارت ياسمين إلى أنها “متضايقة” من الشائعات التي تقول بتوقف تصوير الفيلم، مؤكدة “إحنا ما وقفناش على فكرة إحنا بس خدنا بريك بيظبطوا حاجة إنتاجية وخلاص البريك ده خلص".

تعرض زوج الفنانة ميار الببلاوي، لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بجلطة في القلب استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا، حيث خضع لعملية دقيقة داخل أحد المستشفيات.

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن تكريم النجمة نيكول سابا خلال حفل افتتاح دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري، حيث تتسلم درع تكريمها بحضور نخبة من القيادات التنفيذية ونجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم العربي والدولي.





