نجاة داليا البحيري من حادث سير مروع بالساحل الشمالي

نجت الفنانة داليا البحيري من حادث سير تعرضت له في الساحل الشمالي أثناء قيادتها للسيارة، حيث حرصت على طمأنة جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مؤكدة أن ستر الله أنقذها من كارثة محققة.

وكشفت داليا تفاصيل صيف استثنائي مليء بالأزمات الصحية والضغوط قائلة: "الحمد لله على كل شيء، لازم نحمد ربنا في كل وقت. الصيف اللي فات كان من أسوأ الصيفيات اللي عدت عليّ، رغم بعض اللمحات الجميلة مع العيلة. كنت مضغوطة جدًا بسبب الانتقال المفاجئ من بيت لبيت، وده خلاني مشدودة وتعبانة"، موضحة أنها أصيبت بوعكة صحية استمرت 3 أسابيع أضعفت مناعتها بشكل كبير.

وأضافت أنها أصيبت بما يشبه الإنفلونزا أو كورونا، وبعدما بدأت تتعافى أُصيب زوجها حسن بعدوى أشد خطورة، ما اضطرهما للذهاب إلى المستشفى وقضاء ساعات صعبة هناك. وتابعت: "رجعت البيت وحرارتي ارتفعت من جديد، ورغم تعبي الشديد اضطريت أرجع القاهرة عشان التزامات مهمة، لكن المفاجأة إن كاوتش العربية انفجر وطلع دخان! الحمد لله إنه حصل عند البوابات ومكنتش ماشية بسرعة. ده ستر من ربنا الجميل".

وأكدت البحيري أنها رغم كل هذه الأزمات مازالت تحتفظ بحبها الكبير لفصل الصيف، داعية جمهورها بالدعاء لها بالشفاء: "كان صيف مشحون جدًا، بس برضو هفضل أحب الصيف وأفضله. دعواتكم بقى إني أخف لأني استويت"، مشيدة في الوقت نفسه برجال المرور الذين ساعدوها سريعًا في تركيب الإطار الاحتياطي رغم انشغالهم بمرور موكب رسمي.

