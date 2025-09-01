ياسمين رحمي تكشف لـ"فيتو" استئناف تصوير "طلقني" مع دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز

أكدت الفنانة ياسمين رحمي في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أنها تشارك في فيلم “طلقني”، وأضافت قائلة: “ عندي تصوير بعد بكرة وفيه دينا الشربيني وكريم محمود عبد العزيز ”.

وأشارت ياسمين إلى أنها “متضايقة” من الشائعات التي تقول بتوقف تصوير الفيلم، مؤكدة “إحنا ما وقفناش على فكرة إحنا بس خدنا بريك بيظبطوا حاجة إنتاجية وخلاص البريك ده خلص".

وقالت ياسمين رحمي: “لما كنا بنصور كانت كل مشاهدي مع دينا وكريم، وكانوا بيتعاملوا بود عادي زي أى اتنين زملاء.. زي ما كريم بيتعامل معايا بيتعامل مع دينا بيتعامل مع بقية الناس وهي كذلك”، وتابعت: “ ووقت التصوير في ساعات بيبقى في حاجة اسمها قلبة كاميرا.. يعني مثلا بيصوروا هنا وبعد شوية بنقعد حوالي ١٠ دقائق بنريح على ما هما يظبطوا حاجة في الكاميرا.. هي حتى ما بتبقاش قاعدة جنبه.. هي بتبقى قاعدة لوحدها وهو قاعد لوحده.. مش بيقعدوا جنب بعض وبيتودودا طول الوقت.. عاديين جدًا.. الكلام ده قبل الشائعات ما طلعت”.

واختتمت حديثها قائلة: “ أنا متأكدة إني هرجع أصور بعد يومين وهلاقيهم عاديين جدًا زي ما كانوا برضه”، مشيرة إلى أنها تنوي تصوير فيديو معهما يوم التصوير في “اللوكيشن” لتؤكد استمرار تصوير الفيلم ردًا على الشائعات التي انتشرت مؤخرًا بتوقف تصوير “طلقني”.

فيلم طلقني

وفيلم طلقني ينتمي إلى الكوميديا الاجتماعية، ويُتوقع عرضه خلال الفترة المقبلة، ويشهد مشاركة عدد من النجوم، في مقدمتهم الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنانة دينا الشربيني، ويشاركهم النجوم ياسمين رحمي، وأحمد عناني، ومحمود فارس، ومحمود حافظ، وهو عمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي.

