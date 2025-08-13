محمد عبد المطلب، ملك الموال الذي "سلطن" العندليب وتبناه عبد الوهاب وهذه قصة غرامه بالراقصات

محمد عبد المطلب، مطرب شعبي مصري أصيل، سمي بالمطرب النونو لقصر قامته، تربع على عرش الغناء الشعبى ولقب بصوت الحارة وملك الموال، شق طريقه بمفرده معتمدا على موهبته في الغناء حتى تربع على عرش الغناء الشعبى ولقب مطرب الحارة الشعبية، رحل عام 1980.



عشق محمد عبد المطلب الغناء وهو صغيرا، وبدأ مشواره مع الغناء كورس خلف الموسيقار محمد عبد الوهاب في أغنيته الأولى "أحب أشوفك كل يوم "، والثانية "بلبل حيران"، كما عمل كورسا خلف عبد الحليم حافظ في أغنيته “ ياحبايب بالسلامة، رحتم ورجعتم لنا بالسلامة “ التي كتبها حسين السيد في استقبال العائدين من حرب اليمن فى الستينات، احبه عبد الحليم حتى انه قال:” لا أتسلطن الا مع صوت عبد المطلب ”.

لقب بـ طلب الاحمر



فى مثل هذا اليوم 13 أغسطس 1910 ولد المطرب الشعبى محمد عبد المطلب، وفى 21 من نفس الشهر بفارق سبعين عاما رحل، هو ابن قرية شبراخيت ولقب عائلته بالأحمر ــ لقب عائلته ــ لذلك سمى " طلب الأحمر"، التحق بكتاب القرية وتعلم الموسيقى على يد داود حسنى الذى رعاه منذ صغره ووضع له اجمل الالحان، أيضا تأثر فى بداياته بموسيقى سيد درويش وأبو العلا محمد وصالح عبد الحي وأخيرا محمد عبد الوهاب،

المطرب الشعبى محمد عبد المطلب



اتخذ محمد عبد المطلب لنفسه شكلا مميزا بالطربوش والمنديل وهو يغنى، وكانت بدايته فى صالة بديعة مصابنى عام 1932 وقدم أغانيه بمسرح الماجستيك بعماد الدين حيث تميز بأداء اللون الشعبى حتى ذاع صيته كمطرب للموال، ورفض منذ البداية تقليد أى ممن سبقوه، أو غناء اغانى تغنى بها غيره من المطربين، وفى هذا يقول عن نفسه: أنا عمري ما قلدت حد، قعدت مع الباشا والأفندي والفقير وعلى قهاوي بلدي وافرنجى وفى النهاية اخترت اللون اللي أنا عشت فيه من الناس أصحابي وجيرانى وأولاد حتتى.

بتسألينى بحبك ليه سبب شهرته



اعتمد محمد عبد المطلب بالاذاعة مع بداية ارسالها حيث قدم له الشيخ زكريا أحمد أول لحن غناه بالإذاعة يقول ( أوعى ياقلبى تقول مليت مهما الزمان يعند وياك ) مقابل ثلاث جنيهات ونصف، ثم لحن له الموسيقار محمود الشريف اغنية " بتسألينى بحبك ليه " ونجحت نجاحا كبيرا ليبدأ طريق النجومية والشهرة خاصة بعد تقديم اغنية رمضان جانا، التى أصبحت أيقونة رمضان على مر السنوات.

من أهم أغنيات عبد المطلب: يا ليلة بيضا، حبيتك وبحبك وهاحبك على طول، قلت لابوكى عليكى وقاللى، ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن فى الحسين، يا أهل المحبة أدونى حبة ، ودع هواك، الناس المغرمين، السبت فات والحد جاى وبعد بكرة يوم الثلاث، ووصل عدد أغانيه إلى ما يزيد على ألف أغنية، وتعامل مع عدد كبير من الملحنين من مختلف الأجيال، منهم عبد الرؤوف عيسى، محمد الموجي، سيد مكاوي، كمال الطويل، رياض السنباطي،بليغ حمدي.

تاكسى حنطور البداية فى السينما



اتجه محمد عبد المطلب الى السينما حين اختاره الموسيقار محمد عبد الوهاب فى فيلم "تاكسى حنطور"، الذى عرض بسينما رويال بطولة شكوكو ومارى منيب وإسماعيل يس، وكانت التذكرة عبارة عن تخفيض في أحد محلات الحلويات التي كانت تعرض كعك العيد، بعدها انتج “عبد طلب” لنفسه مجموعة من الأفلام قام فيها بالغناء والتمثيل، كان أشهرها أفلام: الصيت ولا الغنى، إخراج حسن الإمام، 5 من الحبايب، كما قدم مايزيد عن 15 فيلما في أدوار صغيرة منها: لك يوم ياظالم،أشكى لمين، بنت الحتة، انتقام الحبيب، رجل المستقبل، بنت الاكابر وغيرها، وغنى في فيلمين، هما "ليلة الجمعة" 1945، وآخرها فيلم "ابن الحلال" عام 1951.

المطرب الشعبى محمد عبد المطلب



تزوج محمد عبد المطلب 3 مرات من عائشة عز الدين شقيقة الفنانة والراقصة ببا عز الدين وأنجب منها توأمين "نور وبهاء" ومن الراقصة نرجس شوقي التي كون معها شركة إنتاج، والثالثة شقيقة زوجة الموسيقار محمود الشريف وانجب منها ابنته سامية التى رحلت قبل زفافها بأسبوع واحد وحزن عليها كثيرا ومرض بالقلب ولحق بها بعد عام من رحيلها.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.