ياسمين رحمي عن ردود الأفعال حول شخصيتها في حكاية هند: "اتشتمت بسبب يسرا"

قدّمت الفنانة ياسمين رحمي أداءً مميزًا في حكاية "هند"، إحدى حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، حيث تجسد شخصية يسرا، شقيقة يوسف (حازم إيهاب)، زوج هند (ليلى زاهر).

وكشفت ياسمين في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أنها حينما قرأت “حكاية هند” أحبت العمل ككل، ولكن أكثر دور استفزها ونال إعجابها هو دور “يسرا” وهي الشخصية التي تقدمها بالفعل ضمن أحداث العمل، وأضافت " بالنسبة لي الدور المستفز هو أكثر دور هيعلم مع الناس وأكثر دور به تحدي في التمثيل لأنه مستفز ولازم يتعمل متقن ولازم الناس تكره الشخصية دي”.

وتابعت ياسمين قائلة: “ فرحت إن أنا اللي اتعرض عليا الدور ده لو كان أي دور تاني ما كنتش هفرح بفرحة الدور ده الصراحة عشان مستفز فهيعلم مع الناس”.

وأكدت ياسمين أنها لم تخش من تقديم شخصية يسرا رغم أنها تحمل قدرًا من الشر حيث قالت “أنا عملت كتير أدوار الطيبة الجميلة.. الدور اللي بيعلم مع الناس هو الدور المستفز سواء الشريرة أو دور الضحية أو المؤذية.. اللي بيعمل تضارب في الأحداث هو أكتر دور بيعلم مع الناس..اللي مش هيعمل الأدوار دي وهيروح للأدوار الآمنة هيبقى خلاص الناس اتعودوا عليه في الحتة دي ومش هيبقى في تنوع لكن أنا حابة فكرة التنوع وحابة أعمل أدوار مستفزة تاني وتالت ورابع وعلى طول".

وعن ردود الأفعال الإيجابية على شخصيتها في “حكاية هند” أكدت ياسمين أنها استشعرت رد الفعل على شخصيتها وعلى العمل منذ عرض أول حلقة ومن أول رد فعل لـ “يسرا"، وقالت: “أنا اتشتمت كتير أوي على صفحات.. وأصحابي اتصلوا بيا بيلوموني على اللي عملته في هند.. واللي عاجبني ان الموضوع من حسابات ناس عادية هي اللي بتكتب ومهتمة بالمسلسل وبيتكلموا عن رأيهم في شخصية يسرا".

وعن سر ابتعادها عن “الكليشيهات” في تجسيد شخصية الشريرة أكدت ياسمين رحمي أن الشرير لا يعلم أنه شرير، وقالت “: يسرا بتتصرف بمنتهى الطبيعية ومش عارفة إنها كده شريرة”.

أبطال حكاية هند

الحكاية من بطولة الفنانة ليلى أحمد زاهر، في أول ظهور فني لها بعد زواجها من الفنان هشام جمال، ويشاركها البطولة كل من حازم إيهاب، ومؤمن نور، وحنان سليمان، عزوز عادي، ياسمين رحمي، فاطمة محمد، أحمد فهيم، فريدة سالم، هاجر الشرنوبي.

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ويضم مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" سبع حكايات مستقلة، تمتد كل منها على مدار خمس حلقات، ويشارك في بطولة كل قصة فريق عمل مختلف، ويعرض على شاشة قناة DMC ومنصة Watch It ومنصة شاهد.

