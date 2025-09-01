باع ساعته عشاني، انهيار مجدي الحسيني فى البكاء بسبب العندليب (فيديو)

دخل الموسيقار مجدي الحسيني، فى نوبة بكاء على الهواء، أثناء حديثه عن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، شارحًا العلاقة الوطيدة التي جمعت بينهما.

وقال الحسيني خلال لقائه ببرنامج “الستات”، تقديم الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة على فضائية “النهار”، إنه أصيب بانهيار عصبي تام لمدة شهر كامل بعد وفاة العندليب.

وأشار إلى أن الفنان الراحل كان يحبه كثيرًا، مستشهدًا بالرحلة التي سافر فيها مع العندليب إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح أنهما كانا في طريقهما إلى المطار لمغادرة باريس بعد نفاد نقودهما، وأثناء ذلك حكى للعندليب عن جهاز موسيقي جديد مطور من آلة الأورج.

وأضاف: «هو كان يعشق الأجهزة الجديدة وعاوز دايمًا اللحاق بالتطور، فقلت له: أنا شفت جهاز بس غالي أوي سعره يجيب عربية مرسيدس، لو أطول أبيع هدومي وأشتريه».

ولفت إلى أن الراحل مازحه بالقول: «يا شيخ أقعد لو باعوك أنت وهدومك مش هتجيب صباع فيه»، وطلب الذهاب إلى مكان بيع الجهاز للاطلاع عليه.

واستطرد: «رحنا المعرض وشاف الجهاز اتجنن عليه، ساعتها كان شاري ساعة غالية فباعها واسترد فلوسها لشراء الجهاز، ولما رحنا لعبد الوهاب وسمعنّاه انبهر من إمكانيات الجهاز، وقال لي ناقص تدوس على زرار يعمل لك شاي وقهوة».

