الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

باع ساعته عشاني، انهيار مجدي الحسيني فى البكاء بسبب العندليب (فيديو)

مجدي الحسيني، فيتو
مجدي الحسيني، فيتو

دخل الموسيقار مجدي الحسيني، فى نوبة بكاء على الهواء، أثناء حديثه عن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، شارحًا العلاقة الوطيدة التي جمعت بينهما.

وقال الحسيني خلال لقائه ببرنامج “الستات”، تقديم الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة على فضائية “النهار”، إنه أصيب بانهيار عصبي تام لمدة شهر كامل بعد وفاة العندليب.

وأشار إلى أن الفنان الراحل كان يحبه كثيرًا، مستشهدًا بالرحلة التي سافر فيها مع العندليب إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح أنهما كانا في طريقهما إلى المطار لمغادرة باريس بعد نفاد نقودهما، وأثناء ذلك حكى للعندليب عن جهاز موسيقي جديد مطور من آلة الأورج.

وأضاف: «هو كان يعشق الأجهزة الجديدة وعاوز دايمًا اللحاق بالتطور، فقلت له: أنا شفت جهاز بس غالي أوي سعره يجيب عربية مرسيدس، لو أطول أبيع هدومي وأشتريه».

ولفت إلى أن الراحل مازحه بالقول: «يا شيخ أقعد لو باعوك أنت وهدومك مش هتجيب صباع فيه»، وطلب الذهاب إلى مكان بيع الجهاز للاطلاع عليه.

واستطرد: «رحنا المعرض وشاف الجهاز اتجنن عليه، ساعتها كان شاري ساعة غالية فباعها واسترد فلوسها لشراء الجهاز، ولما رحنا لعبد الوهاب وسمعنّاه انبهر من إمكانيات الجهاز، وقال لي ناقص تدوس على زرار يعمل لك شاي وقهوة».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الموسيقار مجدي الحسيني عبد الحليم حافظ وفاة العندليب العاصمة الفرنسية

مواد متعلقة

أنغام أول مطربة مصرية تغني على مسرح ألبرت هول بعد عبد الحليم حافظ

محمد عبد المطلب، ملك الموال الذي "سلطن" العندليب وتبناه عبد الوهاب وهذه قصة غرامه بالراقصات

رغم تحذير أسرته، عودة العندليب بتقنية الهولوجرام بمهرجان موازين تثير اندهاش الجمهور (صور)

أخبار الفن اليوم: فيلم المشروع x يتصدر إيرادات العيد.. أسرة العندليب تتوعد لمهرجان موازين.. مها الصغير: رفضت فرصة للتمثيل أمام أحمد زكي

الأكثر قراءة

بعد واقعة وائل الإبراشي، حكم الشرع في تنازل الأب عن أملاكه لبناته حال حياته

أحدهما بخطأ كارثي، شاهد هدفي خسارة مصر أمام العراق بكأس الخليج

طالبت بقمع مظاهرات داعمة لغزة، من هي المصرية نعمت شفيق مستشارة رئيس وزراء بريطانيا؟

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة والرمال على هذه المناطق غدا

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة تحويل زيزو وإمام عاشور للتحقيق

أبرزها القمة، 4 مواجهات نارية تنتظر الزمالك بالدوري الممتاز خلال سبتمبر

باع ساعته عشاني، انهيار مجدي الحسيني فى البكاء بسبب العندليب (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم 1- 9-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم في الأسواق

تعرف على سعر الأرز الشعير بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على الأشخاص المختصين بالتبليغ عن ميلاد طفل وفقًا للقانون

المزيد

انفوجراف

البداية الأسوأ لمدرب مع فريقه.. أرقام خوسيه ريبيرو مع الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، رد الملائكة على اعتذار الكافرين يوم القيامة

"بنتى كل ما يتقدم لها عريس ميحصلش نصيب أعمل أيه"؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، حقيقة القرية التي نزلت فيها سورة "يس"

المزيد
الجريدة الرسمية
ads