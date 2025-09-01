مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم نيكول سابا في دورته الثالثة

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن تكريم النجمة نيكول سابا خلال حفل افتتاح دورته الثالثة، المقرر إقامتها في الفترة من 25 وحتى 30 سبتمبر الجاري، حيث تتسلم درع تكريمها بحضور نخبة من القيادات التنفيذية ونجوم الفن وصناع السينما من مصر والعالم العربي والدولي.

وأعربت نيكول سابا عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه يحمل قيمة خاصة لديها لكونه يأتي من مهرجان سينمائي متخصص ويُكرّم مشوارها السينمائي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمنحها دفعة قوية لمواصلة تقديم المزيد من الأعمال الفنية المتميزة.

كما أهدت التكريم لكل صناع الأفلام الذين تعاونت معهم من نجوم ومؤلفين ومخرجين ومصورين، مؤكدة أن لكل منهم بصمة واضحة في رصيدها السينمائي.

من جانبه، أكد السيناريست محمد الباسوسي، رئيس المهرجان، أن نيكول سابا استطاعت منذ إطلالتها الأولى على الشاشة أن تجذب أنظار الجمهور وصناع السينما بموهبتها الفطرية، بعيدًا عن جمالها اللافت كواحدة من نجمات الفريق الغنائي الشهير فور كاتس. وأضاف أنها نجحت في تجسيد أدوار الفتاة الشعبية المصرية بإقناع، دون أن يشعر المشاهد أنها فنانة لبنانية، وهو ما يميز الفنان الحقيقي.

وأشار الباسوسي إلى أن نيكول سابا شاركت في أعمال مع كبار النجوم مثل عادل إمام، نور الشريف، محمود عبد العزيز، محمد سعد، أحمد مكي، مصطفى فهمي وغيرهم، وهو ما ساهم في صقل موهبتها وتعزيز مكانتها على الساحة الفنية.

وفي السياق نفسه، قال قدري الحجار، مدير المهرجان، إن نيكول سابا تُعد من الفنانات الشاملات اللاتي خضن تجارب ناجحة في مجالات الغناء والتمثيل والاستعراض، وهي فئة نادرة في الوسط الفني العربي.

وأضاف أن نيكول أثبتت قدرتها على الجمع بين الغناء والتمثيل باحترافية، وهو ما جعلها تحقق مكانة مميزة في كلا المجالين.

