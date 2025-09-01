الإثنين 01 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

صبري فواز وحنان يوسف الأبرز.. مهرجان القاهرة التجريبي يكرم 11 رمزا مسرحيا (صور)

تكريم صبري فواز،
تكريم صبري فواز، فيتو

كرم منذ قليل، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي خلال حفل افتتاح دورته الـ 32، عددا من رموز المسرح من مختلف دول العالم، وذلك على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. 

المكرمون في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 

وكرم المهرجان من (مصر) كل من الفنان صبري فواز، الفنانة حنان يوسف، الدكتور حسن خليل، والكاتب بهيج إسماعيل، ومن (الكاميرون): المخرج تاكو فيكتور، من (فرنسا): الباحث والناقد المسرحي باتريك بافيز، من (إنجلترا): الفنان نوريس روفس، من (قطر): الكاتب والمنتج المسرحي حمد الرميحي، من (لبنان): الفنان رفيق علي أحمد، من (الكويت): الفنان محمد المنصور.

ومن (العراق): اسم  الراحلة إقبال نعيم، تقديرًا لمسيرتها المتميزة وعطائها الطويل في المسرح العراقي والعربي.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

 

ويعد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي  واحدًا من أعرق المهرجانات العربية والدولية المتخصصة في المسرح التجريبي، حيث انطلق ليمنح فرصة للعروض المسرحية من مختلف دول العالم لتقديم تجاربها الإبداعية على خشبات المسرح المصري، ويهدف المهرجان إلى خلق فضاء للحوار والتواصل بين الشعوب، وتعريف الجمهور المصري والعربي بأحدث التيارات المسرحية العالمية.

بالإضافة إلى فتح نافذة واسعة يطل من خلالها المسرحيون من مختلف أنحاء العالم على جديد المشهد المسرحي في مصر والمنطقة العربية.

