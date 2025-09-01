الإثنين 01 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ميار الببلاوي توجه رسالة لجمهورها بعد خضوع زوجها لجراحة عاجلة

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي

 تعرض زوج الفنانة ميار الببلاوي، لأزمة صحية مفاجئة خلال الساعات الماضية، بعد إصابته بجلطة في القلب استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا، حيث خضع لعملية دقيقة داخل أحد المستشفيات.

 

وكشفت الفنانة ميار الببلاوي، عن تفاصيل الأزمة عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت صورة لزوجها من داخل المستشفى، وكتبت على لسانه: «تعرضت لجلطة في القلب وأجريت العملية، والحمد لله أمي معايا».

 

وعلقت الببلاوي بعبارات مؤثرة ناشدت فيها جمهورها الدعاء لزوجها قائلة: «يارب هو زوجي وحب عمري وأنت الشافي المعافي، اشفِ زوجي بالصحة والعافية، ورده لي بألف سلامة. أول مرة يسافر وقلبي مقبوض، أستحلفكم بالله الدعاء لزوجي أرجوكم».

 

ويتابع الأطباء الحالة الصحية لزوج الفنانة ميار الببلاوي عن قرب بعد نجاح العملية، وسط دعوات محبيه وجمهورها له بالشفاء العاجل والعودة إلى أسرته سالمًا.

