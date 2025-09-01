اختيار سبعة أفلام كقائمة نهائية لترشيح فيلم مصري للمشاركة بمسابقة الأوسكار

عقدت لجنة اختيار فيلم لتمثيل مصر فى الأوسكار أولى جلساتها، بحضور 23 عضوا من كبار السينمائيين والكتاب والنقاد المصريين، قام الأعضاء بتصفية الأفلام المصرية التي تم إنتاجها خلال العام الجاري وعددهم 35 فيلما، واختاروا سبعة أفلام فقط للتصويت عليهم، وهي: فيلم "ضي " للمخرج كريم الشناوي وبطولة أسيل عمران، وفيلم "جوازة في جنازة" لأميرة دياب، وفيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" للفنان عصام عمر، و"ورفعت عيني للسما" و"سنو وايت" و"الهوى سلطان" 12 شرق".

وكشفت اللجنة المسئولة، أنه سوف يعقد اجتماع آخر يوم الأحد المقبل لاختيار فيلم واحد من السبعة المرشحين لتمثيل مصر بمسابقة الأوسكار، خاصة أن هناك فيلمين لم يتم مشاهدتهما من قبل أعضاء اللجنة، نظرًا لأنهما لم يطرحها حتى الآن بالسينمات، وهما فيلم "ضي" و"جوازة في جنازة"، حيث يشاهد أعضاء اللجنة الفيلمين، واتخاذ قرار نهائي لاختيار العمل الذي يحظى بأعلى نسبة تصويت.

وشهد أيضًا الاجتماع الذي عقد مؤخرًا لتلك اللجنة، التصويت المبدئي على قائمة مكونة من خمسة افلام كتصفية شبه نهائية، حيث حصل فيلم " البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" على نسبة أصوات 21 صوتا، يليه فيلم "رفعت عيني للسما" ب19 صوتا، وفيلم سنو وايت ب9 أصوات، ثم فيلم الهوى سلطان بـ 10 أصوات، وأخيرا فيلم 12 شرق 9 أصوات، وسيتم التصويت لإختيار فيلم واحد من بين السبعة فى الجلسة القادمة.

وكانت لجنة الأوسكار قد عقدت بحضور نقيب المهن السينمائية المخرج مسعد فودة، والباحث فاروق عبد الخالق، ثم أكد فى مقدمة الجلسة على أن الأسماء التى تعتمد للجنة الأوسكار من الأعضاء تتم بناء على آليات تضعها اللجنة العليا للأوسكار وليس لنقابة السينمائيين دخل فى الاختيارات، طبقا لآليات خاصة بها.

يذكر أن عدد الأفلام التى تم التصويت عليها هي 35 فيلما، يفترض أن تكون قد عرضت فى الفترة من أكتوبر 2024 وحتى سبتمبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.