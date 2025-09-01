اتهامات لمستشفى الهرم بالتقصير في علاج الراحلة عبير الأباصيري والصحة تطلب تقريرا بحالتها

وجهت سوزان عباس، إحدى صديقات الإعلامية عبير الاباصيري اتهامات لمستشفى الهرم بالتقصير في علاج عبير الأباصيري، والتي توفيت نتيجة الإصابة بجلطة في المخ.

اتهام مستشفي الهرم بالتقصير في علاج عبير الأباصيري

وقالت خلال منشور لها علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: إن عبير الأباصيري دخلت المستشفى في حالة حرجة، إلا أنها تركت في قسم لاستقبال لساعات دون الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، بزعم ضرورة دفع مبلغ مالي قدره 1400 جنيه قبل بدء العلاج، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ودخولها في غيبوبة انتهت بوفاتها.

وأضافت إن الإعلامية الراحلة لم تكن تحمل المبلغ المطلوب معها في وقت الأزمة، ما تسبب في تعطيل التدخل الطبي، مشيرة إلى أنها كانت قد ناشدت نقابة الإعلاميين وزملاء آخرين للتدخل، غير أن حالتها ساءت سريعًا.

فتح تحقيق عاجل ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره

وطالبت بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره في تقديم الرعاية الطبية.

فيما كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن الوزارة طالبت مدير مستشفى الهرم بإرسال تقرير تفصيلي حول ملابسات واقعة وفاة الإعلامية الراحلة عبير الأباصيري، يتضمن جميع التدخلات الطبية التي خضعت لها، ومواعيدها بدقة، للتأكد من عدم وجود اي تقصير طبي في التعامل معها.

وأوضح المصدر أن التقرير سيتم مراجعته من جانب لجنة فنية مختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومحاسبة أي طرف يثبت تقصيره في تقديم الخدمة الطبية

