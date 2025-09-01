الإثنين 01 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى المقطم للتأمين الصحي

مستشفي المقطم
مستشفي المقطم

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي، تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى المقطم، التابع لفرع الهيئة بالقاهرة، وذلك لعلاج حالات السكتة الدماغية، في إطار العمل علي تطوير المستشفيات وتزويدها بأحدث التجهيزات الطبية، لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

إدخال خدمات طبية متخصصة وعالية الجودة للمواطنين

ويأتي ذلك تنفيذَا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة تعزيز الخدمات الصحية، وإدخال خدمات طبية متخصصة وعالية الجودة للمواطنين، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن تفعيل هذه الخدمة الصحية يأتي في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بصحة المواطن، وحرصها على توفير جميع الإمكانات لخدمة أكبر عدد ممكن من المرضى لتلقي الخدمة الطبية والقضاء على قوائم انتظار عمليات القسطرة المخية.

وأضاف، أن الاستعدادات التي تم اتخاذها لتفعيل الخدمة شملت توفير جميع التجهيزات ومستلزمات التشغيل، إلي جانب الاستفادة من الكوادر والخبرات الموجودة بالمستشفي لرفع مستوى الخدمة الطبية وإجراء تلك الجراحات المتقدمة لعلاج السكتات الدماغية ضمن منظومة التأمين الصحي.

وأكد رئيس الهيئة، أن المستشفى يشهد خطة تطوير شاملة، حيث تم إنتهاء تطوير 7 غرف عمليات، وتزويدهم بعدد  10 أسرة تحضير و12 سرير إفاقة، بالإضافة إلي سكن الأطباء ومدرسة التمريض والعيادة الخارجية، كما يجري تطوير البنية التحتية لوحدة الغسيل الكلوي وتزويدها بـ ٢٢ ماكينة غسيل.

استقبال أول حالة لمريض عمره 70 عاما حضر للمستشفى بأعراض جلطة مخية حادة

وأفاد الدكتور سيد جلال، مدير فرع القاهرة للتأمين الصحي، باستقبال أول حالة لمريض عمره 70 عامَا، حضر للمستشفى بأعراض جلطة مخية حادة وشلل بالنصف الأيسر للجسم، حيث تم حجز المريض بالرعاية المركزة لاستكمال الفحوصات والتي أظهرت جلطة بالفص الأيمن للمخ وانسداد كلي للشريان السباتي الداخلي الأيمن، مع انسداد بنسبة 70% بالشريان السباتي الداخلي الأيسر، وأجري المريض القسطرة المخية وتركيب دعامة وتوسعة باستخدام البالون للشريان السباتي الأيسر واستعادة سريان الدم، وخروج المريض بعد إستقرار حالته.

وأشار الدكتور محمد عبدالله، مدير المستشفى، أن القسطرة أجريت بأيدي فريق طبي وتمريضي متخصص تحت إشراف الدكتور راضي يوسف، أستاذ المخ والأعصاب والقسطرة المخية بجامعة عين شمس.

ولفت إلى جاهزية المستشفى لإجراء هذه النوعية من العمليات وتقديم الخدمة الطبية لمرضى المحافظة والمحافظات المجاورة للقضاء على قوائم الانتظار في أسرع وقت ممكن. 

محافظ قنا يكرم قيادات الصحة وأطباء الوحدات الحاصلة علي الاعتماد المبدئي من (GAHAR)

الصحة تغلق مركز "أسماء راشد" للجلدية وتجميل البشرة بالإسماعيلية لمخالفته قانون الترخيص

يذكر أن المستشفى يقدم خدمات متكاملة في جراحات القلب المفتوح، وجراحات الأورام، والمخ والأعصاب، والعظام، والمسالك البولية، والجراحة العامة والأطفال، والقساطر القلبية والمخية والطرفية، وجراحات العيون والشبكية، ومناظير الجهاز الهضمي، إلي جانب زراعة الكلى والأشعة التداخلية والرنين المغناطيسي.  

