الإثنين 01 سبتمبر 2025
مع اقتراب فصل الشتاء، الصحة تكشف أهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

 أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أهمية تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية،  في بداية شهر سبتمبر ومع اقتراب موسم الشتاء وتزايد حالات الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضح  أن التطعيم يعد واحدا من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

 

لقاح الإنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد

وأشار  إلى أن لقاح الإنفلونزا الموسمية غير مرتبط بوقت محدد، ويمكن الحصول عليه في أي وقت من العام، إلا أن الاستفادة القصوى من التطعيم تتحقق مع بدايات فصلي الخريف والشتاء، حيث تزداد معدلات انتشار الأمراض التنفسية مثل: الإنفلونزا، ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي.

وأوضح أن الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تستهدف الممرات الهوائية في الرئتين، وتؤدي إلى الإصابة بالحمى، والسعال، وآلام الجسم، وأعراض أخرى قد تستدعي دخول بعض الأطفال إلى المستشفى لتلقي العلاج، نتيجة المضاعفات التي يمكن أن تسببها.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على حرص وزارة الصحة والسكان على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بأهمية التطعيمات ورفع مستوى المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية، لافتًا إلى ضرورة الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة وعدم الانسياق وراء الشائعات، خاصة مع زيادة انتشار الأمراض التنفسية في فصل الشتاء.

ودعت الوزارة المواطنين الراغبين في الحصول على المزيد من المعلومات أو الاستفسارات إلى التواصل عبر الخط الساخن 105.

