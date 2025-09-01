"الصحة" تكشف حقيقة وجود نقص في أعداد أسرة المستشفيات الحكومية

نفى الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان وجود نقص في أعداد أسرة المستشفيات الحكومية.

قراءة أعداد أسرَّة المستشفيات لا تقتصر على الأرقام المجردة

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن قراءة أعداد أسرة المستشفيات لا تقتصر على الأرقام المجردة، بل يجب النظر إليها في إطار التطوير الشامل الذي يشهده القطاع الصحي.

تحسين جودة الأسرَّة وضمان عدالة توزيعها جغرافيا

أوضح عبد الغفار أن الهدف لم يعد زيادة عدد الأسرة فقط، وإنما تحسين جودتها وضمان عدالة توزيعها جغرافيا، وذلك من خلال:

1. الرعاية المتخصصة: التوسع في وحدات الرعاية المركزة والحضانات وأقسام الطوارئ المتطورة.



2. العدالة الجغرافية: توجيه الاستثمارات إلى المحافظات والمناطق الأكثر احتياجًا لسد الفجوات التاريخية.

3. تعزيز الرعاية الأولية: إنشاء مئات الوحدات الصحية الجديدة لتقليل الضغط على المستشفيات وتقديم الخدمة في أقرب مكان للمواطن.

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن بعض التراجع المؤقت في أعداد الأسرة يرجع إلى أعمال الإحلال والتجديد والتطوير التي تشهدها عشرات المستشفيات، مؤكدًا أن هذا الانخفاض "ظاهري ومؤقت" ويعقبه ارتفاع أكبر في عدد الأسرة والإمكانات بعد الانتهاء من المشروعات.

إنجازات ومشروعات التطوير

وكشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عن إنجازات تطوير المستشفيات، مشيرا إلى أنه من 2014 إلى 2024 تم تنفيذ 1250 مشروعا صحيا جديدا أو مطورا في 27 محافظة، بتكلفة تجاوزت 200 مليار جنيه.

من 2024 إلى 2026: جار العمل على 74 مشروعًا جديدًا بتكلفة 70.9 مليار جنيه، ستضيف 13,241 سريرًا جديدًا.

وأوضح أنه في إطار المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل: يجري تطوير 11 مستشفى وإنشاء 19 مستشفى جديدًا في 5 محافظات، بإجمالي 5,405 أسرة، ليصبح الإجمالي 65 مستشفى بسعة 10,517 سريرًا، إضافة إلى 534 وحدة رعاية أولية جديدة.

وأكد عبد الغفار أن النظام الصحي الفعّال لا يقاس بعدد الأسرة فقط، بل بجودة الأداء والخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن معظم دول العالم شهدت خلال العقد الأخير انخفاضا تدريجيا في أعداد الأسرة نتيجة التحول نحو الرعاية اليومية والإقامة القصيرة بالمستشفيات.

