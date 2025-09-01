بسبب الغياب، وكيل الصحة بالدقهلية يحيل 35 من العاملين بطب أسرة دميرة للتحقيق

تفقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، مركز طب الأسرة بدميرة، في إطار جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالمنشآت الصحية وضمان انضباط الأداء وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

وبمجرد وصوله، لاحظ وكيل الوزارة غياب عدد كبير من العاملين، ليصدر قرارًا عاجلًا بإحالة 35 من قوة الوحدة للتحقيق الفوري، بالمديرية مع التشديد على محاسبة المقصرين وعدم التهاون في أي مخالفة تؤثر على انتظام العمل أو جودة الخدمة.

كما وجه باستدعاء مديرة إدارة طلخا الصحية إلى المركز، لمراجعة الانضباط الإدارى والخدمات المقدمة للمواطنين ومدى توافر أدوية ومستلزمات الطوارئ.

ولم يقتصر الأمر على الحضور والانصراف، بل امتد إلى المظهر العام للعاملين، حيث انتقد الدكتور حموده الجزار عدم الالتزام بالزي الرسمي وبطاقات التعريف، مشددًا على أن هذه التفاصيل ليست شكلية، وإنما تعكس هوية القطاع الصحي وانضباطه، وتُعد بمثابة رسالة ثقة يلمسها المواطن فور دخوله أي وحدة أو مستشفى، مؤكدًا أن “الزي الرسمي هوية وبصمة مميزة للعاملين بالقطاع الصحي”.

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفى دميرة للصحة النفسية

واستكمل وكيل الوزارة جولته بالانتقال إلى مستشفى دميرة للصحة النفسية، حيث اطلع على البرنامج الوظيفي للمستشفى، وتفقد عددًا من الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والمطبخ، إلى جانب وحدة الجلسات الكهربائية. رافقه في الجولة الدكتورة إيناس حمدي نائب مدير المستشفى، والمدير المالي والإداري، ومعاونو المستشفى.

وخلال الزيارة، أشاد الدكتور حموده الجزار بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى وبانتظام الطاقم الطبي، إلا أنه أكد أن سقف الطموح أكبر، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والتوسع في تقديم الخدمات التي يحتاجها المرضى.

كما شدد الجزار على أن مرضى مستشفى دميرة للصحة النفسية سيظلون دائمًا في صدارة الأولويات، مؤكدًا أن توجيهات وزير الصحة واضحة بعدم ادخار أي جهد في رعايتهم ودعمهم، باعتبارهم من أكثر الفئات احتياجًا للعناية الخاصة والاهتمام المستمر. وأوضح أن جميع المستشفيات العلاجية بالمحافظة،فى خدمتهم أولًا وأخيرًا، باعتبارهم جزءًا أساسيًا من المجتمع يستحق كل الدعم والرعاية.

الانضباط والالتزام أساس تحسين الخدمة الطبية

وختم وكيل الوزارة جولته بالتأكيد على أن هذه الزيارات المفاجئة ليست سوى رسالة واضحة بأن الانضباط والالتزام هما أساس تحسين الخدمة الطبية، وأن أي قصور أو إهمال سيكون محل متابعة ومحاسبة، في الوقت الذي ستظل فيه الدولة داعمة بلا حدود لكل جهد مخلص يُبذل لصالح المرضى والمواطنين.حيث يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

