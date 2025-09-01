الإثنين 01 سبتمبر 2025
أخبار مصر

وزير الصحة يبحث تطوير صناعة الأدوية الحيوية

د. خالد عبدالغفار،
د. خالد عبدالغفار، فيتو

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف ربيع، نائب رئيس إحدى شركات الدواء، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وذلك بمقر الوزارة.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول إنجازات الشركة منذ افتتاح مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذي يضم منطقة متكاملة لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية باستخدام تكنولوجيا mRNA، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

زيارة مفاجئة من وزير الصحة

"الصحة" تكشف حقيقة وجود نقص في أعداد أسرة المستشفيات الحكومية

وأشار "عبد الغفار" إلى مناقشة آليات تسجيل الأدوية واللقاحات بعد التأكد من فعاليتها وسلامتها، بهدف دعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. وأكد حرص الوزارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

