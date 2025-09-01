الرعاية الصحية: نجحنا في سد عجز معظم التخصصات الطبية

شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، في فعاليات المؤتمر السنوي للنقابة العامة لأطباء مصر "مؤتمر النقابات الفرعية لعام 2025"، الذي انعقد على مدار يومين متتاليين، بحضور الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام أطباء مصر، وعدد من رؤساء وقيادات الهيئات الصحية، إلى جانب نقباء النقابات الفرعية وعدد من أعضاء المجتمع الطبي.

فرصة مهمة لفتح قنوات الحوار المباشر مع نقباء الأطباء

وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر السنوي للنقابة العامة لأطباء مصر، مؤكدًا أن اللقاء يمثل فرصة مهمة لفتح قنوات الحوار المباشر مع نقباء الأطباء وممثلي النقابات الفرعية حول التحديات والفرص المتاحة لتطوير مهنة الطب ودعم الأطباء المصريين.

كما شارك الدكتور أحمد السبكي في ورشة عمل تحت عنوان "الأطباء في منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة عودة الخبرات"، حيث ألقى الدكتور السبكي محاضرة تعريفية بامتيازات الأطباء ومسارهم الوظيفي المحدث بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمشاركة الدكتور أسامة عبد الحي نقيب عام الأطباء، والدكتور تامر البوهي، والدكتور أحمد فتحي، والدكتور أبوالنجا الحجاجي.

وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد السبكي توجيه القيادة السياسية بتقديم أقصى دعم للأطقم الطبية، والارتقاء بمنظومة التعليم الطبي المستمر والبعثات للخارج، بما يضمن تطوير المستوى الإكلينيكي للأطباء والاطلاع على أحدث الممارسات الطبية الدولية.

فلسفة عمل هيئة الرعاية الصحية تقوم على الاهتمام بالعنصر البشري

وأشار إلى أن فلسفة عمل هيئة الرعاية الصحية تقوم على الاهتمام بالعنصر البشري معنويًا وماديًا وتعليميًا باعتباره حجر الأساس لتقديم خدمات طبية بجودة عالمية مستدامة، لافتًا إلى استحداث إدارتين جديدتين داخل الهيكل التنظيمي للهيئة معنيتين برضاء العاملين والدعم المعنوي كوسيلة عملية لتطبيق هذه الفلسفة.

وأوضح أن الهيئة تعيد ضخ إيراداتها الذاتية في شكل حوافز لتعزيز الإنتاجية، مؤكدا نجاحها في سد عجز معظم التخصصات الطبية عبر أنظمة تعاقدات مرنة ومتعددة تتناسب مع طبيعة عمل الفئات الطبية المختلفة.

وأضاف السبكي أن الهيئة وضعت استراتيجية متكاملة لدعم الأطباء، شملت إطلاق برنامج "NILE" لاستقطاب العقول المهاجرة، والعمل باستمرار على تحسين بيئة العمل وتقديم الدعم المادي والمعنوي والعلمي لمواجهة تحديات الهجرة.

ولفت إلى أن الهيئة نجحت في إنهاء عقود من التفتت الإداري والازدواجية في تقييم العاملين بالمنشآت الصحية، وذلك بضم ودمج كافة الأطقم الطبية والهيئات والمؤسسات الصحية تحت مظلة الهيئة، في خطوة تاريخية لتعزيز المساواة والاستقرار الوظيفي للأطباء ومقدمي الخدمة.

كما أعلن أن الهيئة أصدرت 592 بروتوكولًا علاجيًا لتوحيد معايير الممارسة الإكلينيكية، بجانب إقرار نظام تدريب إلزامي (Log Book) للتدريب المستمر لجميع التخصصات والفئات الطبية، على أن يتم مستقبلًا ربط الحوافز بالالتزام بالبرامج التدريبية.

وتابع أن الهيئة تعمل على توطين الخدمات الطبية في مختلف المحافظات، مع توفير سكن ملائم للأطباء وتقديم حوافز إضافية للعمل في المناطق النائية، فضلًا عن تنظيم بعثات تدريبية بالخارج بشكل مستمر، معتبرًا هذه السياسات ركائز أساسية لاستبقاء الأطباء وتعزيز مستواهم العلمي والمهني والأكاديمي.

وفي ختام المؤتمر، كرم نقيب عام الأطباء وأعضاء مجلس النقابة العامة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، تقديرًا لجهود الهيئة في دعم حقوق الأطباء وتحسين بيئة عملهم، حيث أهدى له نقيب الأطباء ومجلس النقابة العامة درع النقابة العامة لأطباء مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.