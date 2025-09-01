الصحة: تشغيل 200 عيادة لعلاج السمنة والدعم النفسي

أعلنت وزارة الصحة والسكان تشغيل 120 عيادة متخصصة في علاج السمنة، و80 عيادة للدعم النفسي، داخل الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة، منذ يناير 2025.

المرحلة الأولى لـ عيادات السمنة شملت تشغيل 50 عيادة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن المرحلة الأولى لـ عيادات السمنة شملت تشغيل 50 عيادة، تلتها إضافة 70 عيادة في أغسطس 2025 أما عيادات الدعم النفسي، فقد بدأت بـ36 عيادة في يناير، مع توسع تدريجي لتصل إلى 80 عيادة في مختلف المحافظات.

وأكد حرص الوزارة على تقريب الخدمات النوعية من المواطنين، من خلال دمجها في الرعاية الأولية، لرفع الوعي وتعزيز أنماط الحياة الصحية، بما يدعم بناء نظام صحي متكامل يضمن العدالة والجودة.

مكافحة الأمراض غير السارية أولوية قصوى

من جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، إلى أن مكافحة الأمراض غير السارية أولوية قصوى، وأن هذه العيادات تمثل خطوة استراتيجية تركز على الوقاية المبكرة والتكامل بين الرعاية الجسدية والنفسية.

وأضاف أنها لا تقتصر على العلاج، بل تشمل رفع الوعي المجتمعي لخفض معدلات الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة على المدى الطويل.

وفي سياق المتابعة، قامت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة، بجولة ميدانية لتفقد بعض العيادات، للتحقق من جودة الخدمات، الالتزام بالبروتوكولات، وجاهزية الكوادر والتجهيزات، بالإضافة إلى قياس رضا المترددين.

وأكدت أن هذه العيادات نقلة نوعية في الرعاية الأولية، حيث تقدم حزمة متكاملة لمكافحة السمنة ومخاطرها مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، مع دمج الصحة النفسية لسد الفجوات وسط المجتمع وتقليل الوصمة الاجتماعية.

وبحسب الإحصائيات، بلغ عدد المترددين على عيادات السمنة 28,442 مواطنًا حتى الآن، حصلوا على تقييم صحي وإرشاد غذائي ومتابعة طبية، أما عيادات الدعم النفسي، فقد استقبلت 15,646 مترددًا، مما يعكس الإقبال المتزايد على هذه الخدمات.

