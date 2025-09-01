الإثنين 01 سبتمبر 2025
أخبار مصر

الصحة: نجاح عملية قسطرة مخية بمستشفى المقطم للتأمين الصحي لمريض 70 عاما

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى المقطم للتأمين الصحي بمحافظة القاهرة في إجراء عملية قسطرة مخية دقيقة لمريض يبلغ من العمر 70 عامًا، كان يعاني من شلل بالنصف الأيسر للجسم نتيجة انسداد بالشرايين السباتية.

إصابة المريض بـ انسداد كلي في الشريان السباتي الداخلي 

وأوضحت وزارة الصحة أن الفحوصات الطبية أظهرت إصابة المريض بـ انسداد كلي في الشريان السباتي الداخلي الأيمن، بالإضافة إلى انسداد بنسبة 70% في الشريان السباتي الداخلي الأيسر، ما أدى إلى حدوث جلطة بالفص الأيمن من المخ.

وعقب استكمال الفحوصات بالرعاية المركزة، أُجريت للمريض عملية قسطرة مخية، حيث تم تركيب دعامة وتوسيع الشريان السباتي الأيسر باستخدام البالون، ما ساهم في استعادة تدفق الدم بشكل طبيعي.

وأكدت الوزارة أن المريض غادر المستشفى بصحة جيدة بعد تلقي الرعاية والعلاج اللازم، مشيدة بجهود الفريق الطبي الذي ساهم في إنجاح هذه العملية الدقيقة.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى 15 مايو التخصصي  في إجراء ثلاث عمليات مختلفة بالمنظار لشق عضلة المريء وعضلة البواب، وذلك داخل قسم الجهاز الهضمي والمناظير، لثلاث حالات كانت تعاني من أعراض صحية معقدة.

وأوضحت وزارة الصحة أن العمليات تضمنت: 

الحالة الأولى: فتاة خضعت لمنظار علاجي تضمن شقًا لعضلة البواب بالمعدة، بعد معاناتها من قيء مستمر وضعف في حركة المعدة وعدم قدرتها على التفريغ بكفاءة.

 

قيء متكرر وصعوبة في البلع ونقصان شديد في الوزن

الحالة الثانية: مريض أُجريت له جراحة بالمنظار لشق عضلة أسفل المريء (عضلة الفؤاد)، بعدما عانى من قيء متكرر وصعوبة في البلع ونقصان شديد في الوزن، نتيجة إصابته بمرض أكاليزيا من النوع الثاني.

الحالة الثالثة: مريض آخر خضع لعملية مشابهة لشق عضلة أسفل المريء، بعد إصابته بمرض أكاليزيا من النوع الأول، حيث عانى من قيء وصعوبة في البلع ونقصان شديد في الوزن. 

وكان المريض أجرى سابقًا عمليتي توسيع بالبالون منذ عشر سنوات، لكنه تعرض لعودة الضيق أسفل المريء بشكل معقد بسبب الالتصاقات والتليفات الناتجة عن التدخلات السابقة.

