مستشفى 15 مايو ينجح في إجراء 3 عمليات دقيقة بالمنظار لعلاج أمراض المريء

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى 15 مايو التخصصي في إجراء ثلاث عمليات مختلفة بالمنظار لشق عضلة المريء وعضلة البواب، وذلك داخل قسم الجهاز الهضمي والمناظير، لثلاث حالات كانت تعاني من أعراض صحية معقدة.

وأوضحت وزارة الصحة أن العمليات تضمنت:

الحالة الأولى: فتاة خضعت لمنظار علاجي تضمن شقًا لعضلة البواب بالمعدة، بعد معاناتها من قيء مستمر وضعف في حركة المعدة وعدم قدرتها على التفريغ بكفاءة.

قيء متكرر وصعوبة في البلع ونقصان شديد في الوزن

الحالة الثانية: مريض أُجريت له جراحة بالمنظار لشق عضلة أسفل المريء (عضلة الفؤاد)، بعدما عانى من قيء متكرر وصعوبة في البلع ونقصان شديد في الوزن، نتيجة إصابته بمرض أكاليزيا من النوع الثاني.

الحالة الثالثة: مريض آخر خضع لعملية مشابهة لشق عضلة أسفل المريء، بعد إصابته بمرض أكاليزيا من النوع الأول، حيث عانى من قيء وصعوبة في البلع ونقصان شديد في الوزن.

وكان المريض أجرى سابقًا عمليتي توسيع بالبالون منذ عشر سنوات، لكنه تعرض لعودة الضيق أسفل المريء بشكل معقد بسبب الالتصاقات والتليفات الناتجة عن التدخلات السابقة.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات خرجت من المستشفى بحالة جيدة، مع استمرار متابعتهم الدورية بالعيادة الخارجية لضمان استقرار وضعهم الصحي.

وأشادت وزارة الصحة بجهود الفريق الطبي بالمستشفى، مؤكدة أن هذا النجاح يعكس مستوى التطور في الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات التابعة لها، ودوره في توفير رعاية صحية متقدمة للمواطنين.

