محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت باليوم الثاني لإعادة الشيوخ

تابع الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لليوم الثاني على التوالي، أعمال فتح اللجان داخل المقرات الانتخابية أمام الناخبين، ضمن جولة الإعادة "بالنظام الفردي" لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي يتنافس فيها مرشحا حزب الجبهة الوطنية وحزب الوعي.

وقد بدأت عملية الاقتراع في الموعد المقرر اعتبارًا من التاسعة صباحًا، وسط إجراءات تأمين مشددة بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية، وتحت إشراف قضائي كامل، ووفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى جولة الإعادة بـ إنتخابات مجلس الشيوخ 2025 بـ محافظة بني سويف بين كل من: هشام محمد مجدي، مرشح حزب الجبهة الوطنية، وعلي فايز الفرجاني، مرشح حزب الوعي، بحسب ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.

محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت بإعادة الشيوخ

وشهد محافظ بني سويف، انطلاق التصويت في اليوم الثاني لجولة الإعادة على المقاعد الفردية داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة، والتي تضم 371 لجنة فرعية موزعة على 368 مقرًا انتخابيًا، تستقبل أكثر من مليونين و80 ألف ناخب وناخبة لممارسة حقهم الدستوري في التصويت، وذلك ضمن جولة الإعادة التي تُجرى على مدار يومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس الجاري في خمس محافظات: الإسماعيلية، الغربية، الأقصر، الوادي الجديد، وبني سويف، فيما سبقها إجراء الاقتراع في الخارج يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، واللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، واحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، إلى جانب باقي أعضاء الغرفة من ممثلي الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

مراجعة جاهزية المقار واللجان الانتخابية

وكان محافظ بني سويف، قد وجه الأجهزة التنفيذية بمراجعة جاهزية المقار واللجان الانتخابية، والانتهاء من تجهيز وتفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بمركز السيطرة الموحد وغرفة العمليات بالديوان العام لسرعة التواصل وحل أي عقبات، إلى جانب توفير الاحتياجات الإدارية داخل اللجان ومراكز الاقتراع، وأماكن انتظار الناخبين أمام المقار، فضلًا عن تشكيل لجان للمرور على المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات وضمان استمرار جاهزيتها، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق في المرحلة الثانية.

