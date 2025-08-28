شهادة تقدير و150 ألف جنيه، تضامن بني سويف تكرم عامل مزلقان السادات

كّرمت هبه مصطفي الجلالي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بـ محافظة بني سويف "طارق محمد برس" بطل واقعة مزلقان بني سويف، والذي تمكن بيقظته وشجاعته من إنقاذ حياة شاب كاد أن يلقى مصرعه أسفل عجلات قطار أثناء عبوره مزلقان السادات بمدينة بني سويف يوم الجمعة الماضية.

شهادة تقدير و150 ألف جنيه لبطل مزلقان بني سويف

وقدمت وكيل تضامن بني سويف، الشكر لـ"طارق محمد برس" عامل المزلقان، الذي خاطر بحياته لإنقاذ حياة الشاب ضاربا أروع الامثلة في التفاني والاخلاص والتضحية في العمل وخدمة المواطنين، ومنحته شهادة تقدير ومكافأة مالية قدرها 150 ألف جنيه مهداة من إحدى الجمعيات الخيرية، تقديرًا لشجاعته وتفانيه، مؤكده أن المديرية ستظل داعمة لكل من يضرب أروع الأمثلة في الإخلاص والتفاني في خدمة المواطنين.

تضامن بني سويف تكرم عامل مزلقان السادات

وأكد نائب مدير عام الجمعية الخيرية، أن "عم طارق" قدم عمل بطولي في إنقاذ حياة شخص، ولا بد من تكريمه ليكون نموذجا يحتذى به في التضحية، وأنه موقف عظيم يفتخر به كل مصري ومثال يحتذى به في العطاء والتفاني في العمل وخدمة المواطنين.

ولفت إلى دعم المحافظة اللامحدود لكافة المبادرات الخيرية التي تتم على أرض الواقع في محافظة بني سويف، مشيرًا إلى أن الباب مفتوح أمام الجميع للمشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية لدعم النماذج المشرفة التي تجسد معاني التضحية والتفاني والإخلاص، فضلًا عن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.

