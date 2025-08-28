الجمعة 29 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ بني سويف يتابع انتهاء التصويت وفرز أصوات إعادة انتخابات الشيوخ

محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع الانتخابات من غرفة العمليات، فيتو

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ختام أعمال التصويت في الجولة الثانية من الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على المقاعد الفردية، والتي جرت على مدار يومي الأربعاء والخميس في خمس محافظات هي: الإسماعيلية، الغربية، الأقصر، الوادي الجديد، وبني سويف، وذلك بعد أن سبقتها عملية الاقتراع بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

 

محافظ بني سويف يتابع الانتخابات من غرفة العمليات 

حضر المتابعة من غرفة العمليات: الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، العقيد محمد محسن هاشم نائب المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بالديوان العام.

 

واطمأن محافظ بني سويف، على انتهاء عملية التصويت وإجراءات غلق اللجان الفرعية بالمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لجولة الإعادة، وبدء أعمال فرز الأصوات ونقل الصناديق وتسليمها إلى اللجنة العامة بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل، إضافة إلى تحرير المحاضر الخاصة بعملية الاقتراع وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات تأمين مشددة بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

 

2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة موزعين على 371 لجنة

 

وأشار البيان إلى أن محافظة بني سويف، كانت قد أتمت استعداداتها لجولة الإعادة بالنظام الفردي، والتي جرت على مدار يومين، الأربعاء والخميس 27 و28 من الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى محافظة بني سويف أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا.

 

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بـ محافظة بني سويف، عملت على مدار اليومين لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان توفير كافة سبل الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير التصويت في أجواء من الانضباط والالتزام، بما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الهام.

 

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

شهادة تقدير و150 ألف جنيه، تضامن بني سويف تكرم عامل مزلقان السادات

محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت باليوم الثاني لإعادة الشيوخ

إعادة الشيوخ 2025، طوابير الشباب والفتيات تصطف أمام لجان دلاص ببني سويف

جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ، محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت باللجان

طوابير السيدات تتصدر المشهد أمام لجان إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)

إقبال متوسط على لجان انتخابات الشيوخ في جولة الإعادة ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه التضامن بتقديم دعم مالي ومعاش شهري لوالدة أطفال دلجا

غرق سيدة وابنتها في مياه ترعة قشيشة ببني سويف

مصرع أب ونجله في انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف ببنى سويف محافظ بني سويف جامعة بني سويف اخبار محافظة بني سويف انتخابات الشيوخ 2025 انتخابات اعادة الشيوخ انتخابات الشيوخ ببني سويف اعادة الشيوخ ببني سويف

مواد متعلقة

بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

شهادة تقدير و150 ألف جنيه، تضامن بني سويف تكرم عامل مزلقان السادات

محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت باليوم الثاني لإعادة الشيوخ

إعادة الشيوخ 2025، طوابير الشباب والفتيات تصطف أمام لجان دلاص ببني سويف

جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ، محافظ بني سويف يتابع انتظام التصويت باللجان

طوابير السيدات تتصدر المشهد أمام لجان إعادة الشيوخ ببني سويف (صور)

إقبال متوسط على لجان انتخابات الشيوخ في جولة الإعادة ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه التضامن بتقديم دعم مالي ومعاش شهري لوالدة أطفال دلجا

الأكثر قراءة

خبير يكشف تأثير خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الذهب والدين الحكومي

حدث فجرا، وزير البترول يصدر حركة تكليفات وتنقلات موسعة تشمل الوزارة والهيئة العامة وعدة شركات

موضوع خطبة اليوم الجمعة، مساجد مصر تتحدث عن "سماحة الإسلام"

انفراجة في أزمة سيف الدين الجزيري وفيريرا، وهذا ما طلبه المدرب البلجيكي بشكل رسمي

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع العنب والكانتلوب والموز الصعيدي "يعيد التوازن" في الأسواق

أسعار المانجو اليوم الجمعة، ارتفاع الصديقة والجولك 7 جنيهات وانخفاض السكري

دخلت الجحيم بـ"مزاجها"، البرازيل تستقبل مواطنتها الوحيدة الناجية من "داعش" في سوريا والعراق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر السكر في الأسواق اليوم الخميس

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الخميس بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

حبس وغرامة، عقوبات صارمة بقانون الفتوى الشرعية

المزيد

انفوجراف

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 29 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads