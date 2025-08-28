محافظ بني سويف يتابع انتهاء التصويت وفرز أصوات إعادة انتخابات الشيوخ

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، من غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ختام أعمال التصويت في الجولة الثانية من الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على المقاعد الفردية، والتي جرت على مدار يومي الأربعاء والخميس في خمس محافظات هي: الإسماعيلية، الغربية، الأقصر، الوادي الجديد، وبني سويف، وذلك بعد أن سبقتها عملية الاقتراع بالخارج يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

محافظ بني سويف يتابع الانتخابات من غرفة العمليات

حضر المتابعة من غرفة العمليات: الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اللواء حازم عزت السكرتير العام، اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، العقيد محمد محسن هاشم نائب المستشار العسكري للمحافظة، الدكتور أشرف حماد مقرر غرفة العمليات الرئيسية، وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، وباقي أعضاء الغرفة من الجهات التنفيذية والإدارات المعنية بالديوان العام.

واطمأن محافظ بني سويف، على انتهاء عملية التصويت وإجراءات غلق اللجان الفرعية بالمقار الانتخابية على مستوى المحافظة، في اليوم الثاني والأخير من المرحلة الثانية لجولة الإعادة، وبدء أعمال فرز الأصوات ونقل الصناديق وتسليمها إلى اللجنة العامة بمركز التنمية الشبابية بشرق النيل، إضافة إلى تحرير المحاضر الخاصة بعملية الاقتراع وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، وسط إجراءات تأمين مشددة بالتنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة موزعين على 371 لجنة

وأشار البيان إلى أن محافظة بني سويف، كانت قد أتمت استعداداتها لجولة الإعادة بالنظام الفردي، والتي جرت على مدار يومين، الأربعاء والخميس 27 و28 من الشهر الجاري، حيث بلغ إجمالي الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين على مستوى محافظة بني سويف أكثر من 2 مليون و80 ألف ناخب وناخبة، موزعين على 371 لجنة فرعية داخل 368 مقرًا انتخابيًا.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بـ محافظة بني سويف، عملت على مدار اليومين لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، وضمان توفير كافة سبل الدعم اللوجستي والأمني لضمان سير التصويت في أجواء من الانضباط والالتزام، بما يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي الهام.

