بسبب 30 جنيها، تفاصيل مشاجرة أهالي عروسين مع أفراد أمن قاعة أفراح ببني سويف

 شهدت قاعة أفراح ببني سويف، مشاجرة بين أهالي عروسين مع أفراد أمن القاعة، بسبب الخلاف على دخول بعض أقارب العروسين لمنطقة التصوير «السيشن» ما أدى لحدوث إصابات بينهم. 

من جانبها أصدرت إدارة قاعة الأفراح، بيانا توضيحيا بشأن الواقعة، جاء فيه: إن الأزمة بدأت بعد رفض أحد الحضور سداد رسوم دخول قيمتها 30 جنيهًا، والمقررة لمرافقي جلسات التصوير، ما أدى إلى نشوب مشادة انتهت بالاعتداء على فرد الأمن.

 

وأضاف البيان، أن الموقف تطور سريعًا إلى اعتداء جسدي على مدير القاعة وعدد من أفراد الطاقم، وأسفر عن إصابتهم بجروح بالغة، قبل أن يتدخل بعض من أهل العروسين ويتحول الأمر إلى مشاجرة كبيرة تسببت في تكسير بعض محتويات القاعة وحالة فوضى بين الحضور.

وأكدت الإدارة أن القاعة اضطرت إلى إنهاء حفل الزفاف حفاظًا على الأرواح والمكان، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي أعمال عنف، وأنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسببين.

واختتم البيان بالتأكيد على حرص قاعة الأفراح على توفير أجواء آمنة وراقية لجميع ضيوفها، واعتبار ما جرى تصرفًا فرديًا لا يعكس سياسة المكان، مع الاعتذار للحضور عمّا بدر من تجاوزات.

