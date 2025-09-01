ضبط 2139 عبوة دواء منتهي الصلاحية وطن ونصف أرز بدون فواتير بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 705 محضر تمويني خلال حملات موسعة استهدفت المخابز البلدية والأسواق بمختلف المراكز والأحياء على مدار سبعة أيام، وذلك في إطار خطة المحافظة لضبط الأسواق ومنع أي تجاوزات قد تمس حياة المواطنين أو تؤثر على استقرار الأسعار، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن تكثيف الرقابة التموينية وحماية المستهلك.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات نفذت بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع مباحث التموين والوحدات المحلية، حيث استهدفت المخابز البلدية والسياحية، المحلات التجارية، مستودعات البوتاجاز، بدالي التموين، ومنافذ "جمعيتي"، مؤكدًا أن تلك الحملات تأتي بشكل دوري ومفاجئ بهدف التصدي لمحاولات الغش والتلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط 2139 علبة أدوية منتهية الصلاحية

وخلال الحملات، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسيوط من ضبط كميات كبيرة من السلع غير المطابقة للمواصفات، من بينها 2139 علبة أدوية منتهية الصلاحية بالتنسيق مع هيئة الدواء، و230 كيلو جرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

ضبط 1.5 طن أرز بدون فواتير

كما تم تحرير محضر لمحطة وقود بمحافظة أسيوط قامت بالتصرف في نحو 28 ألفًا و623 لترًا من السولار والبنزين بطرق غير قانونية، فضلًا عن 1.5 طن أرز بدون فواتير وعصائر منتهية الصلاحية وعدد من السلع الغذائية والحلويات مجهولة المصدر، كما أسفرت الحملات عن ضبط 38 جوالًا من الدقيق البلدي المدعم قبل بيعه في السوق السوداء، إلى جانب كميات أخرى من السلع التموينية المدعمة شملت السكر والمكرونة والزيت والشاي والشعيرية والبسكويت تم تجميعها بطرق غير مشروعة.

ولم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث تم تحرير محاضر ضد بعض التجار والمستودعات المخالفة، شملت 5 محاضر غلق لتجار تموينيين، و3 محاضر لإقامة أوكازيون بدون تصريح، فضلًا عن 5 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و10 محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، و5 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص، بالإضافة إلى 40 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار في المحال والمطاعم والمقاهي، و6 محاضر أخرى لعدم حمل العاملين شهادات صحية.

تحرير 621 مخالفة للمخابز البلدية

وفيما يتعلق بالمخابز البلدية، أوضح محافظ أسيوط أنه تم تحرير 621 محضرًا شملت مخالفات نقص الوزن وتدني المواصفات وعدم النظافة وعدم وجود لوحة بيانات، إضافة إلى محاضر غلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكد اللواء هشام أبو النصر استمرار هذه الحملات المفاجئة للتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية والرقابية، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة أو حقوق المواطنين، كما جدد دعوته لأبناء المحافظة بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة (114)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.