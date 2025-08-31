الأحد 31 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استرداد أراضي أملاك دولة وإزالة 36 حالة تعد بالمرحلة الثانية للموجة 27 بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ إزالات لعدد 36 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية. 

استرداد 5 أفدنة أملاك دولة خلال عدة حملات بأسيوط 

وأشار إلى أنه تم استرداد 5 أفدنة أملاك دولة خلال عدة حملات شملت نطاق 11 مركزًا بمحافظة أسيوط (ديروط، منفلوط، القوصية، البداري، أسيوط، أبنوب، الفتح، صدفا، ساحل سليم، الغنايم، وحي غرب)، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة للتصدي للبناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الإزالات التي جرت بالتنسيق مع الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة مديرية الأمن، بلغت مساحتها الإجمالية 2345 مترًا مربعًا مبانٍ، و5 أفدنة و17 قيراطًا و20 سهمًا من الأراضي الزراعية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحملات نفذت باستخدام معدات المراكز والأحياء، حيث شهد مركز ساحل سليم إزالة حالتين تعدٍ على أراضي الإصلاح الزراعي بمساحات بلغت 90 مترًا مباني و5 أفدنة زراعة، بينما نفذت الوحدة المحلية بمنفلوط حالتي إزالة بمساحة 275 مترًا مربعًا على أملاك الإصلاح الزراعي. 

ونوه إلى أنه تمت إزالة حالات تعدٍ مماثلة في مراكز الفتح، صدفا، القوصية، البداري، أسيوط، أبنوب، الغنايم، حي غرب، وديروط بإجمالي 36 حالة متنوعة بين أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية.

الموجة 27 للإزالات تشمل ثلاث مراحل

وأضاف محافظ أسيوط أن المحافظة لن تسمح بعودة التعديات مرة أخرى، وأن جميع الأجهزة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ القانون بكل حزم، لافتًا إلى أن استرداد الأراضي حق أصيل للدولة ولا تنازل عنه، موضحًا أن الموجة 27 للإزالات تشمل ثلاث مراحل: الأولى بدأت في 9 أغسطس وانتهت 22 أغسطس الجاري، تليها المرحلة الثانية من 30 أغسطس حتى 26 سبتمبر، ثم المرحلة الثالثة من 4 وحتى 24 أكتوبر المقبل، لافتًا إلى أن الدولة عازمة على استرداد كامل حقوقها وعدم التهاون مع أي مخالفات.

إزالة 32 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

إزالة التعدي على 2000 متر مربع و7 قراريط زراعية ضمن الموجة الـ27 بأسيوط

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدي أو بناء مخالف، مؤكدًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تستقبل الشكاوى على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 114، أو من خلال الأرقام (088/2135858) و(088/2135727)، وكذلك عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم 16528 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط الأراضى الزراعية الاراضي الزراعية واملاك الدولة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط اللواء هشام ابو النصر املاك الدولة ساحل سليم مجلس الوزراء محافظ أسيوط محافظة اسيوط مركز ساحل سليم منظومة الشكاوي

مواد متعلقة

زراعة أسيوط تفاجئ جمعية الغريب بزيارة وترصد مخالفات

محافظ أسيوط: إلغاء التعاقد مع أي شركة إعلانات تثبت سرقتها التيار الكهربائي من الشارع

زراعة أسيوط تطرح 8 برامج دراسية بنظام الساعات المعتمدة

محافظ أسيوط يتفقد ورشة المحابس بشركة المياه (صور)

محافظ أسيوط يتابع موسم جني القطن بالحقول

رياضة أسيوط تختتم فعاليات المعسكر الرابع للتنمية الرياضية بمشاركة 150 فتاة

ضبط أدوية منتهية الصلاحية وتحرير 393 محضرًا متنوعًا في حملات تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد أعمال رفع كفاءة شبكة الكهرباء بالديوان العام

الأكثر قراءة

بعد إزالة الحواجز الأمنية، السفارة البريطانية بالقاهرة تعلن إغلاق مقرها

الأوضاع تزداد لهيبا وهناك أنظمة تنهار، توفيق عكاشة يثير المخاوف ويكشف تطورات المنطقة

العربية: أفراد من عائلة أبو عبيدة أكدوا اغتياله بعد معاينة الجثة

اغتيال صوت المقاومة، كيف حطم "أبو عبيدة" معنويات الاحتلال وآلته الإعلامية؟

أخبار مصر: ضبط طليق الفنانة علا غانم، مصير ريبيرو خلال ساعات، تحرك برلماني بعد كارثة قطار مطروح، ضربة إيرانية كبيرة لإسرائيل

"المخبرون والذكاء الاصطناعي"، سلاح الاحتلال لاغتيال قيادات المقاومة من الجعبري لـ"أبو عبيدة"

مصدر بالأهلي يكشف كواليس جديدة في الخسارة أمام بيراميدز

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

خدمات

المزيد

شعبة الذهب: ارتفاع أسعار المعدن النفيس 3.8% خلال أغسطس بزيادة 172 جنيها

سعر السمك اليوم، البوري بـ 150 جنيها والماكريل مجمد يصل إلى 180

المستندات المطلوبة للتقديم بجامعة القاهرة الأهلية 2025 والمصروفات الدراسية

سعر الفاكهة اليوم، التفاح البلدي والكمثري بـ 40 جنيهًا والجوافة تبدأ في الانخفاض

المزيد

انفوجراف

بعد جولة الإعادة.. حصص مقاعد الأحزاب في مجلس الشيوخ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تعقد 674 مجلسا فقهيا حول آداب زيارة مسجد النبي

ما الفرق بين الرؤيا والحلم وحديث النفس؟ الإفتاء تُجيب

تفسير حلم زرع العنب في المنام وعلاقته بانتهاء الصعوبات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads