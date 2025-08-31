جامعة أسيوط تفتتح مبادرة "أنا أيضًا مسئول" لتأهيل الشباب للمناصب القيادية

افتتحت جامعة أسيوط، فعاليات مبادرة "أنا أيضًا مسئول"، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتستمر حتى الأربعاء 3 سبتمبر المقبل.

جاءت فعاليات الافتتاح تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سلافة جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، وبمشاركة كلٍ من الدكتورة إيمان علي، والدكتور معتز عدلي عضوي ومنسقي الأكاديمية.

وتُنظم الدورة التدريبية تحت إشراف الدكتور محمد عدوي مستشار رئيس الجامعة لشئون ريادة الأعمال والابتكار، والدكتورة مديحة درويش منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والأستاذ أشرف طلعت مدير إدارة التثقيف السياسي.

مبادرة "أنا أيضًا مسئول" التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن مبادرة "أنا أيضًا مسئول" التي تنفذها الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع الجامعات المصرية، تمثل خطوة مهمة لتعزيز وعي طلابنا بمفهوم المسؤولية في مختلف جوانب الحياة، وتُسهم في تأهيلهم للمناصب القيادية من خلال مجموعة من الدورات التدريبية والندوات التفاعلية.

تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي

وتحرص جامعة أسيوط على دعم مثل هذه المبادرات التي تنسجم مع رؤية مصر 2030، بما يتيح لشبابنا فرصة حقيقية لتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، ويؤهلهم للقيام بدور فاعل في خدمة المجتمع وصناعة التغيير الإيجابي.

ودعا الدكتور أحمد عبد المولى طلاب جامعة أسيوط للاستفادة من الدورة التدريبية التي تستهدف إعداد جيل جديد من القادة المبدعين القادرين على قيادة مسيرة التنمية المجتمعية، تنفيذًا لتوجيهات رئاسة الجمهورية، من خلال بناء قيادات متكاملة وإعلاء قيم الثقافة والرياضة والموسيقى والوعي البيئي والخدمة العامة.

كما أشاد الدكتور محمد عدوي بدعم إدارة جامعة أسيوط المتواصل للأنشطة الطلابية إلى جانب الدعم الأكاديمي، إيمانًا بدورها في تنمية رأس المال البشري، موجهًا الشكر لضيوف الجامعة من الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تركز برامجها التدريبية على تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم ليكونوا قيادات المستقبل للدولة المصرية.

