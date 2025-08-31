بيطري أسيوط تطرح برامج دراسية جديدة بنظام الساعات المعتمدة

أعلنت كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، عن طرح ثلاثة برامج دراسية بنظام الساعات المعتمدة (بمصروفات دراسية) لمرحلة البكالوريوس، وذلك اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميدة الكلية.

وأكد رئيس جامعة أسيوط أن البرامج الدراسية التي تطرحها كلية الطب البيطري تستهدف تخصصات دقيقة ونادرة تلبي احتياجات سوق العمل في مجالات الطب البيطري، موضحًا أن هذه البرامج تُعد إضافة نوعية من خلال مناهج علمية متطورة تجمع بين الجانبين الأكاديمي والتطبيقي، بما يمنح الطلاب خبرات عملية متخصصة تؤهلهم للمنافسة بقوة على المستويين المحلي والإقليمي والدولي.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن ما يميز هذه البرامج هو ارتباطها الوثيق باحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل، وهو ما يعكس حرص الجامعة على إعداد خريجين قادرين على الإسهام الفعّال في جهود التنمية المستدامة.

البرامج المطروحة تعكس توجه الكلية

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مديحة درويش أن البرامج المطروحة تعكس توجه الكلية نحو إعداد كوادر بيطرية قادرة على التعامل مع تخصصات دقيقة وحديثة، مشيرة إلى أن البرامج الثلاثة تشمل:

- برنامج التميز لتناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة (EPTMP): يهدف إلى التعريف العلمي الدقيق بالحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب وطرق رعايتها وسلوكياتها، والتدريب على تشخيص الأمراض وعلاجها باستخدام أحدث الوسائل، إلى جانب دراسة طب الحالات الحرجة والعناية المركزة في مجال الحيوانات الأليفة.

- برنامج تكاثر ورعاية الخيول: يركز على دراسة الفصيلة الخيلية (الخيول – الحمير – البوني – البغال) من حيث التربية والرعاية والسلوكيات، والتدريب على الفحص التناسلي والتلقيح الصناعي ونقل الأجنة، فضلًا عن دراسة أساليب الاستثمار في تربية وإنتاج الخيول المستخدمة في السباقات.

كما أعلنت طب بيطري أسيوط عن برنامج صحة وسلامة الغذاء والذي يختص بتعريف الطلاب بطرق الحفاظ على الموارد الغذائية وحمايتها من الفساد والملوثات، ودراسة آليات ضمان سلامة الغذاء وتعزيز سلسلة الإنتاج، بالإضافة إلى التدريب على الإجراءات الوقائية لحماية المستهلكين من الأمراض المنقولة بالغذاء وخاصة ذو الأصل الحيواني، وتطبيق معايير التصنيع الجيد لضمان الجودة والسلامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.