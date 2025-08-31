ضمن مبادرة 100 مليون شجرة، زراعة شتلات مثمرة بالطرق العامة ببداري أسيوط

قال اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط: إن أعمال التشجير وزراعة الأشجار المثمرة وغير المثمرة متواصلة بجميع المراكز والقرى، ضمن المبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

زراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة على جانبي الطرق العامة

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، برئاسة عبدالرؤوف النمر، نفذت أعمال تشجير وزراعة أشجار الزينة والأشجار المثمرة على جانبي الطرق العامة بقرية الكوم الأحمر (عرب مطير – المدينة الصناعية الجديدة)، بمشاركة حسين غريب رئيس القرية، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي وتحقيق بيئة صحية متوازنة.

زراعة الأشجار داخل المصالح الحكومية والميادين

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التوسع في زراعة الأشجار داخل المصالح الحكومية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جوانب الطرق، بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين جودة الهواء والارتقاء بالمشهد الحضاري، إلى جانب تعزيز الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة.

كما وجّه محافظ أسيوط بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، الحكومية وغير الحكومية، لضمان تكامل الجهود وتنفيذ المبادرة على الوجه الأمثل بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويحسن الخدمات المقدمة للمواطنين.

