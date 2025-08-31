الأحد 31 أغسطس 2025
رفع 20 طن من تراكمات القمامة والمخلفات بمركز أبنوب في أسيوط

حملة إزالة المخلفات
حملة إزالة المخلفات بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تكثيف حملات النظافة بجميع المراكز والقرى، في إطار الجهود المبذولة لرفع كفاءة الخدمات وتحسين البيئة العامة بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

 

رفع المخلفات والتراكمات من الشوارع والميادين وأمام المدارس

 

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات اليومية تستهدف رفع المخلفات والتراكمات من الشوارع والميادين وأمام المدارس والمصالح الحكومية ومداخل القرى، إلى جانب تسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة لتسهيل حركة المواطنين، وذلك باستخدام معدات وآليات الحملة الميكانيكية من لوادر وجليدر وحاويات وقلابات وسيارات كنس آلي.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة مصطفى العطيفي، نفذت حملة نظافة موسعة شملت قريتي الحمام وكوم أبو شيل. 

 

رفع 20 طنًا من المخلفات والتراكمات

 

وأسفرت الحملة عن رفع نحو 20 طنًا من المخلفات والتراكمات، تحت إشراف نادر مرزوق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحمام، حيث جرى نقلها إلى المقالب المخصصة ومصنع تدوير القمامة بمنقباد وفقًا للتعليمات.

رفع 70 طن مخلفات خلال حملة نظافة في أسيوط

انطلاق حملات نظافة مكبرة لرفع المخلفات من شوارع البداري بأسيوط (صور)

 

وشدد محافظ أسيوط على استمرار هذه الحملات بشكل دوري في مختلف المراكز والقرى، حفاظًا على المظهر الحضاري والصحة العامة، وتنفيذًا لخطة الدولة الهادفة إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

