ضبط أدوية منتهية الصلاحية وتحرير 393 محضرًا متنوعًا في حملات تموينية بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية وتحرير 393 محضرًا متنوعًا خلال الحملات التموينية التي نُفذت بالمراكز والأحياء في الفترة من 26 حتى 28 أغسطس الجاري.

وأوضح بأن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود الرقابية على الأسواق والمنافذ التجارية حفاظًا على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

حملة تموينية مكبرة بأسيوط

وبين محافظ أسيوط أن الحملات، التي قادتها مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، تمت بالتنسيق مع الإدارات التموينية بالمراكز والأحياء، وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة المقدم محمد رشوان الزيدي والمقدم أحمد عبد الكريم، وشملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والمحلات التجارية والأسواق والمخازن، ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، إضافة إلى البدالين التموينيين ومنافذ مشروع "جمعيتي".

ضبط 2139 علبة أدوية منتهية الصلاحية

وأضاف محافظ أسيوط، أن الحملات أسفرت عن ضبط 2139 علبة أدوية منتهية الصلاحية بالتعاون مع هيئة الدواء، بالإضافة إلى عصائر منتهية الصلاحية، و7 كراتين شيبسي بدون فواتير، وحلويات مجهولة المصدر.

ضبط 11 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء

وأشار إلى أنه تم ضبط 11 جوال دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء، وكميات أخرى متنوعة شملت 100 كيلو سكر، و190 كيس مكرونة، و80 زجاجة زيت، و30 باكو شاي، و30 كيس شعرية، و123 باكو بسكويت، وتم تحرير 5 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و5 محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي، و27 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، إلى جانب 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.

وفي مجال المخابز، أشار محافظ أسيوط إلى تحرير 344 محضرًا شملت مخالفات نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية، والغلق بالأقفال الحديدية، والتوقف الجزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، فضلًا عن عدم تسليم بونات الصرف للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي في إطار إحكام الرقابة على الأسواق وردع المخالفين، مشددًا على استمرار تكثيف الجولات المفاجئة لتحقيق الانضباط التمويني وحماية المستهلك.

يذكر أن محافظة أسيوط خصصت أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (2135858/088 – 2135727/088)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الرقم (16528) أو من خلال البوابة الإلكترونية www.shakwa.eg

